انهيار نجوم الفن في جنازة دلال عبد العزيز .. صور

المستقلة /- وصل منذ قليل جثمان الفنانة دلال عبد العزيز إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمدينة نصر، بعد أن تم أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

ورصدت عدسة انهيار عدد كبير من نجوم الفن وتأثرهم برحيلها من بينهم الفنانة هنا الزاهد ، واحمد فهمى ، يوسف الشريف ، شريف رمزى.

وتوفيت دلال عبد العزيز، أمس السبت، عن عمر ناهز 61 عاما، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتب حسن الرداد: “والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلالعبدالعزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز أقولك إنك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسألى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة”.

مشوار دلال عبد العزيز من الزقازيق للقاهرة

مع مرور السنوات استطاعت دلال عبد العزيز أن تفسح لنفسها مكانة مهمة في العديد من الأعمال الفنية التي تطلعت إليها وهي في سن صغيرة، ورغم عدم موافقة والدها على التحاقها بمعهد السينما إلا أنها وجدت طريقا تطرقه لتحقيق حلمها.

التحقت دلال عبد العزيز بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، وفي الوقت نفسه قدمت أول أدوارها على الشاشة عقب نجاحها في الثانوية العامة، وشاركت مع الفنان نور الدمرداش والأم المثالية للفن المصري كريمة مختار في مسلسل “بنت الأيام” عام 1977.

بدايات دلال عبد العزيز

تحدثت دلال عبد العزيز عن والدتها في العديد من حواراتها التلفزيونية، وكشفت عن مصدر الإلهام لها في أعمالها وهي أمها التي اقتبست منها العديد من الجمل والعادات والتصرفات التي تمثل كل الأمهات.

تفاصيل عن دلال عبد العزيز
1- ولدت دلال عبد العزيز في 17 يناير 1960، في قرية فرغان بـ محافظة الشرقية.

2- حصلت دلال عبد العزيز على شهادة بكالوريوس في الزراعة من جامعة الزقازيق، وبكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وحاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

3- انطلاقتها الفنية كانت من خلال مسلسل “بنت الأيام”، الذي فتح لها الباب للوقوف أمام الفنان سمير غانم بعدما رشحها الفنان نور الدمرداش للعمل في المسرح.

4- تزوجت الفنانة في عام١٩٨٤ من الفنان سمير غانم، وأنجبت منه ابنتين هما دنيا سمير غانم وإيمي.

5- قدمت دلال عبد العزيز في مشوارها الفني ما يقرب من 219 عملا متنوعين بين السينما والتلفزيون والمسرح.

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انهيار نجوم الفن في جنازة دلال عبد العزيز .. صور

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