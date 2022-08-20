انهيار مزار ديني غربي كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة كربلاء، مساء السبت، أن عددا من الأشخاص محاصرون تحت ركام الانهيار الترابي الذي حصل في المزار الديني الذي يعرف بـقطارة الإمام علي غربي المحافظة .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “ستة أشخاص قد حوصروا تحت أنقاض الانهيار، وأن الجهود متواصلة لانتشالهم ” .

وأوضح إن ” المحتجزين تحت الانقاض تسمع اصواتهم لغاية الآن وهم طفلان وامرأتان واثنين من العمال، وإن فرق الإنقاذ تمكنت من ايصال الاوكسجين لهم وعمليات الحفر مستمرة في محاولة للوصول إليهم “.

وأكد إن ” مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، وجه بتنفيذ خطة الإسناد المتبادل ويزج بفرق إنقاذ إضافية ساندة من محافظة بابل والديوانية والمثنى ويدفع بمعدات الإنقاذ الثقيل لإخراج المحتجزين من انهيار قنطرة الإمام علي عليه السلام في كربلاء التي تبعد 35 كم غربي المدينة “.