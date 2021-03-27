انهيار عقار من 10 طوابق في القاهرة .. والعشرات تحت الأنقاض

انهيار عقار من 10 طوابق في القاهرة .. والعشرات تحت الأنقاض

المستقلة /- وقع منذ قليل انهيار بعقار سكني بمنطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة، وهناك أنباء عن وجود ضحايا جراء الانهيار. حيث تلقت غرفة عمليات الحماية

المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة بانهيار عقار سكني مأهول بالسكان، بشارع القرش المتفرع من شارع جمال عبدالناصر، بمنطقة جسر السويس، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني لمحل وقوع الحادث، وجار فحص البلاغ.

وقال أحد شهود جيران سكان العقار المنكوب ان العقار حدث به ميل ملحوظ ليلة أمس.