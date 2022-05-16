انهيار جسر العزيز الرابط  بين العمارة والبصرة ..والطرق توضح الأسباب

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أوضحت مديرية طرق وجسور ميسان، الاثنين، اسباب انهيار جسر العزير داعية الى أخذ الحيطة والحذر لسالكي الطريق.

وقال مدير الطرق  يعقوب يوسف لـ(المستقلة) ان انهيار جسر السطيح الحديدي الواقع في ناحية العزير على الطريق العام الرابط بين محافظة البصرة ومحافظة ميسان /ممر الاياب كان  نتيجة لمرور أحمال عالية على الجسر صباح اليوم موضحا بان هنالك شاحنة  محملة بقطع حديد حوالي(١٦٠ طن)تابعة الى احد الشركات المتعاقدة مع شركة نفط ميسان عبرت الجسر يعقوب.

وأشار يوسف الى أن هذا الحمل يفوق الاحمال التصميمية للجسر .

وأكد اتخاذ الإجراءات اللازمة موقعيا من قبل المديرية والكادر الهندسي بعد اللقاء مع الجهات المعنية .

ودعا يوسف سالكي الطريق الى اخذ الحيطة والحذر لتجنب حصول حوادث مرورية .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

آية قرآنية على تاكسي لجذب الركاب.. والشرطة الكويتية تتدخل

اخر الاخبار

5 كلمات لا تستخدمها العائلة المالكة البريطانية

اخبار العراق

50 الف وحدة سكنية حاجة كربلاء لتخفيف أزمة السكن

اخبار العراق

نائب يدعو للإسراع في تشكيل حكومة قوية تقدم الخدمات للمواطن

اخبار العراق

ميسان..القبض على أب قتل ابنه رمياً بالرصاص

اخبار العراق

الأمن الوطني بميسان يفكك شبكة لتجارة المخدرات في الفرات الاوسط

اخر الاخبار

6 صفات أنثوية تجذب الرجل

اخر الاخبار

6 صفات أنثوية تجذب الرجل

اخر الاخبار

شابة تغسل سيارتها بالوقود وتشربه

اخر الاخبار

أفضل العلاجات المنزلية لأوجاع الأسنان

اخر الاخبار

قبل شيرين أبو عاقلة .. حكايات صحفيين قتلهم الاحتلال

اخر الاخبار

النكبة حولت قطاع غزة لأكثر بقاع العالم اكتظاظا

اخر الاخبار

لماذا تركز روسيا على شرقي أوكرانيا؟

اخر الاخبار

صور مسربة تكشف مصير رونالدو مع مانشستر يونايتد

اخر الاخبار

5 علامات خطيرة قد تدل على الإصابة بالسرطان

اخر الاخبار

5 عناصر تجنب تركها داخل السيارة في الأجواء الحارة

اخر الاخبار

الكشف عن سبب وفاة بطل مسلسل فريندز