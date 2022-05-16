انهيار جسر العزيز الرابط  بين العمارة والبصرة ..والطرق توضح الأسباب

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أوضحت مديرية طرق وجسور ميسان، الاثنين، اسباب انهيار جسر العزير داعية الى أخذ الحيطة والحذر لسالكي الطريق.

وقال مدير الطرق يعقوب يوسف لـ(المستقلة) ان انهيار جسر السطيح الحديدي الواقع في ناحية العزير على الطريق العام الرابط بين محافظة البصرة ومحافظة ميسان /ممر الاياب كان نتيجة لمرور أحمال عالية على الجسر صباح اليوم موضحا بان هنالك شاحنة محملة بقطع حديد حوالي(١٦٠ طن)تابعة الى احد الشركات المتعاقدة مع شركة نفط ميسان عبرت الجسر يعقوب.

وأشار يوسف الى أن هذا الحمل يفوق الاحمال التصميمية للجسر .

وأكد اتخاذ الإجراءات اللازمة موقعيا من قبل المديرية والكادر الهندسي بعد اللقاء مع الجهات المعنية .

ودعا يوسف سالكي الطريق الى اخذ الحيطة والحذر لتجنب حصول حوادث مرورية .