“انقلب السحر على الساحر”.. ديك يقتل صاحبه

المستقلة /…. قالت الشرطة الهندية، مؤخرا، إن ديك مصارعة أودى بحياة الشخص الذي يربيه، في حادثة تسلط الضوء على المبارزة المحظورة في البلد الآسيوي، لكنها تنتشر في عدد من الولايات، لا سيما في المناطق الريفية.

وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن الرجل الهندي لقي حتفه، جنوبي البلاد، عقب إصابته بالسكين الذي وضعه في ساق الديك.

وقام الرجل الهندي بوضع السكين في ساق الديك حتى يدخل في مبارزة مع طير آخر، لكن الحيوان الذي يربيه ارتد إليه وأصابه بشكل خطير في منطقة الفخذ.

ولفظ الرجل أنفاسه من جراء نزيف الدم الحاد قبل أن يصل إلى المستشفى في ولاية تيلاغانا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وكان هذا الرجل واحدا من بين 16 شخصا نظموا مبارزة للديكة في بلدة “لوتونور”، لكن الحدث انتهى بشكل مأساوي.

وتم الاحتفاظ بالديك الذي تسبب بالقتل، لفترة قصيرة في مركز الشرطة، ثم جرت إعادة إلى مزرعة دواجن، في وقت لاحق.

وأوضحت الشرطة أنها تجري بحثا عن باقي الأشخاص المشاركين في تنظيم مبارزة الديكة المأساوية. ويواجه المشاركون في تنظيم المبارزة تهما بالقتل، إضافة إلى إقامة مسابقة قمار ومبارزة للديكة.

وهذه المبارزات محظورة بموجب القانون، لكنها تنتشر في مناطق قروية من ولاية تيلانغانا، وآندرا براديش وكارناتاكا وولايات أخرى.

ويجري تركيب سكاكين بطول سبعة سنتميترات على سيقان الديكة حتى تتعارك فيما بينهما، والديك الذي يطيح الآخر هو الذي يفوز صاحبه.

وتودي هذه المبارزات إل مقتل الآلاف من الديكة بشكل سنوي، فيما تخوض جمعيات مدافعة عن حقوق الحيوان جهودا لأجل وقف هذه المسابقات. (النهاية)

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