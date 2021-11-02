انقطاع الكهرباء لمدة 5 سنوات وارتفاع الحرارة.. أمور بانتظار سكان العالم

المستقلة /- تحدثت وسائل الإعلام التركية عن التوقعات المقلقة التي تنتظر سكان العالم خلال السنوات القادمة، والتي ستشمل دمار شامل في أهم ضروريات الحياة، وستشهد ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة .

وقالت صحيفة “هبرلار” التركية في خبر لها ترجمته تركيا بالعربي، وفقا للتوقعات التي تنتظر العالم، فإن الناس في عام 2036، سيرون هذه الأيام أياما رائعة، وسيجدون بانهم فقدوا حريتهم التي كانوا يتمتعون بها الآن، إذ ستصبح الحرية أمر مفقود .

وأضافت: من المتوقع أن يشهد العالم ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة في عام 2052، بالإضافة إلى توقعات بانقطاع الكهرباء عن العالم لمدة 5 سنوات متواصلة، وبذلك يعود العالم للزمن القديم .

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فتاة عربية كفيفة.. مستشارة خاصة للولايات المتحدة

اخر الاخبار

بالصور .. ابنة أمير سعودي تخطف أنظار السعوديين

اخر الاخبار

انقطاع الكهرباء لمدة 5 سنوات وارتفاع الحرارة.. أمور بانتظار سكان العالم

اخر الاخبار

فيديو مرعب.. “الجوكر” الذي أرعب طوكيو

اخبار العراق

السعداوي : الحكومة المقبلة ستكون أسوأ من سابقاتها ولن تدور معها عجلة التقدم

اخبار العراق

محلل يحذر من استمرار الانقسامات السياسية وسعي بعض الاطراف لتكوين تحالفات

اخبار العراق

الخشان : البرلمان المقبل سيشهد تشكيل جبهة معارضة

اخبار العراق

الخشان : البرلمان المقبل سيشهد تشكيل جبهة معارضة

اخر الاخبار

فيديو : بايدن يستسلم للنوم خلال انعقاد قمة عالمية!

اخر الاخبار

ملامح حرب كبرى.. ماذا يجري في الشمال السوري؟

اخر الاخبار

اعتقال “أحمد سعد” وايقافه عن الغناء يتصدر التريند

اخر الاخبار

قيس سعيد: هناك فساد مستشري في القضاء ويجب إصلاحه

اخر الاخبار

لبنان ينفي وقف الرحلات مع دول الخليج

اخر الاخبار

موظفة سابقة تدعو مؤسس الفيس بوك الى التنحي عن الشركة

اخر الاخبار

بايدن يعتذر عن قرار اتخذه ترامب

اخبار العراق

الصيهود : الاطار التنسيقي قوى ومتماسك ولا توجد خلافات انما اختلاف بوجهات النظر

اخر الاخبار

بينها العراق والبحرين.. أكثر 10 دول تعاني من التلوث