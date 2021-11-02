انقطاع الكهرباء لمدة 5 سنوات وارتفاع الحرارة.. أمور بانتظار سكان العالم

المستقلة /- تحدثت وسائل الإعلام التركية عن التوقعات المقلقة التي تنتظر سكان العالم خلال السنوات القادمة، والتي ستشمل دمار شامل في أهم ضروريات الحياة، وستشهد ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة .

وقالت صحيفة “هبرلار” التركية في خبر لها ترجمته تركيا بالعربي، وفقا للتوقعات التي تنتظر العالم، فإن الناس في عام 2036، سيرون هذه الأيام أياما رائعة، وسيجدون بانهم فقدوا حريتهم التي كانوا يتمتعون بها الآن، إذ ستصبح الحرية أمر مفقود .

وأضافت: من المتوقع أن يشهد العالم ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة في عام 2052، بالإضافة إلى توقعات بانقطاع الكهرباء عن العالم لمدة 5 سنوات متواصلة، وبذلك يعود العالم للزمن القديم .