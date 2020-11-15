انقاذ شاب في ميسان بعد نجاح عملية تثبيت كسر في الجمجمة 

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..تمكن فريق طبي في مستشفى الصدر التعليمي بميسان، الاحد، من إنقاذ حياة شاب ميساني من أهالي قضاء علي الغربي اصيب بكسر في عظم الجمجمة.

وقال بيان دائرة الصحة ان فريقا طبيا برئاسة الدكتور ايفان امجد المرعب اخصائي جراحة الدماغ والحبل الشوكي تمكن من اجراء عملية صعبة انقذ من خلالها شاب من قضاء علي الغربي

وأشار الى إن الشاب أصيب بحادث عمل تسبب بكسر منخسف مضاعف في عظم الجمجمة وممتد إلى قاعدة الجمجمة مع تهتك في اغشية الدماغ ونزف حاد في الوريد العلوي الوسطي للدماغ .

وأوضح أن المصاب كان يعاني من اضطراب في الوعي دخل طواري المستشفى وتم إجراء الفحص السريري والمفراس ادخل على إثرها صالة العمليات،مؤكد نجاح العملية وان المريض بصحة جيدة.

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