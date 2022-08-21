انقاذ ثلاثة زائرين من حادث انهيار مزار ديني غربي كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أكدت شرطة كربلاء، اليوم الأحد، انقاذ ثلاثة زائرين من حادث انهيار مزار ديني غربي المحافظة ولازالت الجهود مستمرة لإنقاذ الآخرين .

وقال إعلام الشرطة في تصريح لــــ ( المستقلة ) منذ مساء أمس السبت ولغاية اليوم الأحد تواصل فرق الدفاع المدني في كربلاء ، وفرق انقاذ محافظات بغداد وبابل والنجف والديوانية بإمرة مدير الدفاع العام اللواء كاظم بوهان عمليات الحفر تحت الأنقاض لانهيار التل الترابي الملاصق قطارة الإمام علي عليه السلام غربي المحافظة “.

وأضاف إن “عمليات البحث أسفرت عن إنقاذ ثلاثة من الزائرين العالقين ولا تزال الجهود مستمرة من أجل إخراج المتبقين “.