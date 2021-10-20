انفصال هنا الزاهد عن زوجها

المستقلة /- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا خبر انفصال الممثلة المصرية هنا الزاهد عن زوجها الفنان أحمد فهمي بشكل لافت بعد رفضها ظهورها معه في إحدى المقابلات.

في التفاصيل ، فاجأت الممثلة المصرية هنا الزاهد الجمهور برفضها الظهور مجدداً مع زوجها أحمد فهمي وكشفت عن السبب الصادم لهذا القرار.

هنا الزاهد نشرت مقطع فيديو من كواليس رحلة هي وزوجها أحمد فهمي وكانت تصور معه فيديو ليقوم بتخريب اللحظة عليها.

هنا كانت تحاول تفسير ما ستفعله في الفيديو له أثناء التصوير حتى أغلقت اللقطات وفقدت الأمل في تسجيل ذلك المقطع.

وعلقت على مقطع الفيديو:“لما تحاول ترتقي و تفهمه اني قصدي هعمل Reel…ف بقولو هحط اغنية…و يقولي لا لا تعالي نقول يا جماعة احنا هنا يا جماعة…و يقولي لا لا تعالي نقول يا جماعة احنا هنا يا جماعة”.

الجدير بالذكر ان الشابة هنا الزاهد ، ممثلة ومقدمة برامج من مواليد عام 1994

بدأت مسيرتها في الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما في مسلسل فرق توقيت، ظهرت في فيلمها الأول خطة جيمي في 2014. ولعبت دورا رئيسيا في مسلسل سك على إخواتك

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