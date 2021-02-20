انفصال نواف العلي وهبة الدري يتصدر اهتمامات رواد التواصل الاجتماعي

المستقلة/- منى شعلان/ فاجئ النجم الكويتي نواف العلي، الجمهور بإعلان انفصاله عن زوجته الفنانة المصرية المقيمة بالكويت هبة الدري، بعد زواج استمر 9 سنوات،وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وقال نواف، خلال منشورًا له: ”أعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي“، مشيرا إلى أن الانفصال كان منذ فترة لكنه لم يعلن عن ذلك، وأضاف: ”الحين أخلي مسؤوليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو تقوله“.

ومن جانبها ردت الفنانة هبة الدري على ما أعلنه طليقها ، بنشر صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، معلقة عليها قائلة: “الصمت في بعض المواقف مهابه”، ليعلق عليها أحد المتابعين :”مو دايماً”، لترد هبة قائلة: “مع الناس الي مو محترمه لازم نسكت عشان لا ننزل لمستواهم”! ، ما دفع البعض إلى إعتبار تعليقها بمثابة ردا على إعلان زوجها الطلاق رسميًا عنها.

وفي إشارة لعدم تأثرها بإعلان طلاقها قامت بنشر صورا لها برفقة حياة الفهد ، ونواف النجم ، وبشار الشطي، من كواليس تصوير مشاهد مسلسل “مارغريت” المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2021.

وتطل هبة الدري، على جمهورها في رمضان المقبل بعملين كبيرين هما مسلسل ”مارغريت“، و“الروح والرية“، موضحًة في تصريحات صحفية سابقة لها أن مشكلتها مع حياة الفهد تم حلها منذ عامين، وقالت: ”عملنا معًا في (حدود الشر)، وعادت العلاقة بيننا كما كانت من قبل يسودها الود والحب المتبادل.

وتصدر خبر انفصال نواف العلي وهبة الدري ، اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا معه بمزيد من الحزن على انفصال هذا الثنائي المميز كما سأل البعض عن سبب هذا القرار الصادم.

تزوج نواف العلي وهبة الدري في 12 ديسمبر 2012، ورزقا بطفلين هما ”بدر“ عام 2014، و“فهد“ عام 2017.