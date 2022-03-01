انفصال منة عرفة ومحمود المهدي للمرة الثانية

المستقلة /- أعلنت المنتج والفنان محمود المهدي انفصاله للمرة الثانية عن الفنانة منة عرفة، دون إعلان الأسباب هذه المرة، علما أن الطلاق الأول حدث بسبب وصول معلومات للزوج عن تقديم زوجته مشهدا يتضمن تلامسا مع الفنان محمد نجاتي، وقام بردها إلى عصمته بعد 48 ساعة بعدما تبين من عدم صدق الرواية.

محمود أعلن الانفصال عبر خاصية الاستوري بحسابه على انستغرام قائلا: تم الانفصال والحمد لله على كل شيء، ربنا يوفقها ويوفقني.

بينما لم تؤكد منة عرفة الخبر رسميا، ولا زالت تحتفظ بصورتها الأخيرة مع المهدي أثناء تجهيز منزلهما الجديد وتم نشرها يوم 26 فبراير الماضي، بينما وضعت منشورا غامضا عبر خاصية الاستوري بحسابها على انستغرام قالت فيه: إنا كان لنا نصيب في شيء سنراه، فالخير فيما قدره الله.

يذكر أن منة عرفة أعلنت عودتها لعصمة زوجها بعد أيام قليلة من الانفصال الأول، واعترفت بأنها أخطأت بمشاركة الجميع تفاصيل حياتها الخاصة، وقالت منة عبر خاصية ستوري على حسابها بإنستغرام: من أصعب اللحظات الي ممكن تعدي على اي ست لحظة الانفصال وخراب البيت، الطلاق بيتهز له عرش الرحمن، لكن انتوا يمكن عشان بتسمعوا عن بيوت بتتخرب كل دقيقة فا بقى ابغض الحلال عن الله بنسبالكو نكتة او حاجة تتمسخروا عليها، رهان بتعملوه مع بعض على اننا مش هنكمل، أو مادة خام للشماتة فينا.

وأضافت: خراب البيت عمره ما كان حاجة سهلة على الست او على الرجل او على اهالينا، في عز ضعفي وحزني وكسرتي اللي ربنا ما يكتبها على اي ست مرحمتونيش ولا قدرتوا اني في موقف لا احسد عليه وشمتانين فينا.

وتابعت: قد ايه انتوا ناس متعرفش ربنا ولا في في قلوبكم رحمه، اتمنوا الخير لبعض يا جماعة بلاش نشمت في بعض، لكن دي غلطتي اني شاركتكوا حياتي الشخصية.

وواصلت قائلة: الانسان بيغلط عشان يتعلم وانا اتعلمت، ربنا يعينكوا على نفسيتكوا الجحيم دي، وعسى ان تكرهوا شيئ وهو خيرًا لكم، يمكن الخلاف اللي حصل كشفلنا ناس كتير حوالينا كانوا بيمثلوا انهم فرحانين لينا بس الحقيقي انهم كانوا مستنيين أول مشكلة عشان يشمتوا في كسرتي وخراب بيتي.

واختتمت منشورها قائلة: ربنا مش هينولهلكوا وربنا يخليلي اهلي وزوجي والناس اللي بتتمنالي الخير ووقفت جمبي، وكلمه أخيرة للسادة الصحفيين ارجوكوا كفاية بقى ارحمونا حرام عليكم.

وسبق أن كشف محمود المهدي سبب طلاقه للفنانة منة عرفة، مؤكدا أنه رجل شرقي وصعيدي وهناك أمور لا يمكن أن يقبلها، وبنفس الوقت عدم حدوثها قد يؤثر على فرص منة عرفة في تحقيق حلمها الفني، لافتا إلى أن فضّل الانفصال عنها بدلا من الوقوف أمام عملها.

المهدي الذي تزوج منة وهي فنانة، وهو نفسه عمل في مجال الإنتاج والتمثيل وعلى دراية كاملة بما يحدث داخل الوسط الفني، اختار التبرير المثير للجدل، وقام بنشره عبر خاصية ستوري لحسابه على موقع انستغرام، قائلًا: الناس اللي بتتصل وتسأل خلاص كل حاجة قسمة ونصيب وأنا كراجل شرقي صعيدي في حاجات مش هتنفع معايا.

وأضاف المهدي: الحاجات دي هتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني فأكيد مش هقف في ده وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه بالتوفيق للجميع.