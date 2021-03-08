انفجار يهز جسر الائمة في بغداد

المستقلة /…أفاد مصدر أمني بوقوع انفجار “غامض” مساء الاثنين على جسر يستخدمه الزوار للوصول إلى مدينة الكاظمية في بغداد.

وقال المصدر لل( المستقلة) ، إن “انفجارا غامضا وقع على جسر الأئمة الرابط بين الاعظمية والكاظمية في بغداد”.

وأضاف أن الجسر يسلكه الزوار في هذه الأيام لتأدية زيارة دينية في مدينة الكاظمية.

ورجح مصدر أن يكون الانفجار ناجما عن انفجار عبوة ناسفة كانت مغلفة بكيس وموضوعة إلى جانب الرصيف، ما تسبب بوقوع ثلاثة جرحى، وفق معلومات أولية.( النهاية)

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