انفجار مخلفات حربية  غربي كربلاء يسفر عن وفاة مواطن وإصابة آخر

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، مساء الاربعاء، عن انفجار مخلفات حربية قرب معمل الاسمنت في الجهة الغربية 100 كم للمحافظة في الحدود الفاصلة بين الانبار وكربلاء.

وقال مصدر امني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “الانفجار أسفر عن  وفاة مواطن وإصابة آخر نتيجة بحثه داخل مخلفات السكراب دون علمهم بوجود مخلفات حربية “.

وأشار الى إن ” مفارز مشتركة من الدفاع المدني والأجهزة الأمنية الأخرى توجهت لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، وإبعاد الخطر عن المواطنين ،  وتحديد الجسم الغريب الذي أدى الى الانفجار “.

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