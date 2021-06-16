انفجار مخلفات حربية  غربي كربلاء يسفر عن وفاة مواطن وإصابة آخر

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، مساء الاربعاء، عن انفجار مخلفات حربية قرب معمل الاسمنت في الجهة الغربية 100 كم للمحافظة في الحدود الفاصلة بين الانبار وكربلاء.

وقال مصدر امني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “الانفجار أسفر عن وفاة مواطن وإصابة آخر نتيجة بحثه داخل مخلفات السكراب دون علمهم بوجود مخلفات حربية “.

وأشار الى إن ” مفارز مشتركة من الدفاع المدني والأجهزة الأمنية الأخرى توجهت لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، وإبعاد الخطر عن المواطنين ، وتحديد الجسم الغريب الذي أدى الى الانفجار “.