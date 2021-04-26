انفجارعنيف يهز العاصمة اليمنية صنعاء..فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ هز انفجار عنيف العاصمة اليمنية صنعاء سمع صداه في أرجاء المدينة فجر اليوم الاثنين، وسط تقارير تعزو الحادث إلى هجوم للتحالف العربي على مستودع أسلحة تابع لجماعة “أنصار الله”.

ونقل موقع “سبتمبر نت” عن شهود أن الانفجار ناتج عما يعتقد أنها غارة لطيران التحالف العربي شمال العاصمة بمحيط منطقة الجمنة بجوار المستشفى السعودي الألماني.

وقال شهود آخرون إن الانفجار وقع بمستودع قرب المستشفى الألماني السعودي في الستين الشمالي على مقربة من فندق سندس المجاور للمستشفى، وإنه خلف أضرارا كبيرة بالمستشفى والمنازل وبث الخوف في أوساط السكان.

وذكرت مواقع إخبارية يمنية أخرى نقلا عن مصادر محلية أن الانفجار الذي تبعته سلسلة انفجارات أخرى، وقع في مستودع  يستخدمه الحوثيون كمخزن للأسلحة في حي الزريقي بين مدرسة الحرس ومدينة الثورة الرياضية وسط صنعاء.

ولم ترد بعد أنباء عن عدد الضحايا أو حجم الأضرار.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

رئيس الوزراء المصرى يتلقى لقاح كورونا .. صور

اخر الاخبار

الأرصاد المصرية تحذر من موجة حارة جديدة تضرب البلاد

اخر الاخبار

القبض على متهمة سرقت 80 ألف دولار في منطقة الكرادة

اخبار العراق

الرافدين : توطين رواتب منتسبي عدد من الدوائر الامنية في المحافظات

اخبار العراق

انخفاض محدود بسعر صرف الدولار مقابل الدينار اليوم الاثنين

اخبار العراق

الرشيد يعلن منحه سلف منتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين إلكترونياً

اخر الاخبار

ماكرون يستجيب لنداء سيلينا غوميز

اخر الاخبار

ماكرون يستجيب لنداء سيلينا غوميز

اخبار العراق

النزاهة : صدور أمر استقدام بحق نائب محافظ ذي قار وعدد من موظفي المحافظة

اخر الاخبار

إسرائيل تقلص مساحة الصيد في بحر غزة

اخبار العراق

متنبىء جوي : تاثر البلاد بحالة عدم الاستقرار مع تساقط امطار عشوائية

اخر الاخبار

جوجل تطور ميزة جديدة لمتصفح كروم لنظام أندرويد

اخر الاخبار

وزير الخارجية الايراني يصل الى بغداد في زيارة رسمية

اخبار العراق

الصحة : عدد متلقي لقاح كورونا وصل إلى أكثر من 298 ألف مواطن

اخر الاخبار

أحمد الشقيري يشعل مواقع التواصل..والسبب؟

اخبار العراق

تربية بغداد تعلن عن تشكيل لجان للتعاقد مع المحاضرين المجانيين

اخبار العراق

البنك المركزي يطلق مبادرة لتعويض ذوي ضحايا حادثة مستشفى ابن الخطيب