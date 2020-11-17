انفجارات عديدة تهز العاصمة بغداد

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ترمب يخطط لقصف منشآت إيران النووية لايقاف برنامجها

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اخبار العراق

لهذا السبب.. لاعب العراق يطلب عدم تصويره في المعسكر

(المستقلة) وجّه محمد مزهر، لاعب منتخب العراق، طلبا غريبا للمصورين المتواجدين في معسكر “أسود الرافدين”، بعدم التقاط أي صور له. ويرجع السبب لطلب مزهر بعدم تصويره لتعرضه من حملات تنمر في وقت سابق. وقال مصدر داخل معسكر المنتخب العراقي في دبي في تصريحات لـ”المستقلة” إن مزهر يشعر بحالة نفسية سيئة بسبب التنمر عليه. في المقابل […]
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جنيفر لوبيز الأكثر أناقة لدى تسلّمها لجائزة “أيقونة 2020”

المستقلة /- بعد أشهر من الانتظار الذي فرضته جائحة كورونا، عاد البساط الأحمر للمهرجانات العالمية ليتزين بنجماته، وذلك خلال حفل People’s Choice Awards الذي أقيم بنسخته الـ46 يوم أمس الأحد في ولاية كاليفورنيا مكرّساً النجمة جنيفر لوبيز كأيقونة العام 2020. قدّم هذا المهرجان جوائز الثقافة الشعبيّة لأفضل ما في الأفلام السينمائية، المسلسلات التلفزيونية، الموسيقى، والموضة. وقد […]
اخبار العراق

تعرف على تشكيل منتخب العراق أمام أوزبكستان

(المستقلة) أعلن السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، مدرب منتخب العراق، عن تشكيل “أسود الرافدين” لمواجهة أوزبكستان الودية. ويلتقي منتخب العراق مع نظيره الأوزبكي مساء اليوم الثلاثاء، على هامش معسكر “أسود الرافدين” التحضيري في دبي. وكان المنتخب العراقي قد تعادل سلبيا مع نظيره الأردني مساء الخميس الماضي، في مباراته الودية الأولى بهذا المعسكر. وجاء تشكيل منتخب العراق أمام […]
اخبار العراق

تخصيص 1700 قطعة ارض سكنية لمعلمي كربلاء

المستقلة/ علي النصر الله  / .. اعلن محافظ كربلاء  نصيف جاسم الخطابي ، مساء الاثنين ، وبحضور نقيب المعلمين في العراق عباس السوداني عن اطلاق الوجبة الاولى الخاصة بقطع اراضي الكوادر التربوية في المحافظة والبالغة أكثر من 1700 قطعة  . وأكد الخطابي إن “تخصيص قطع الاراضي للكوادر التدريسية في المحافظة ليس منة منا أو من […]
اخبار العراق

يونس محمود يفوز برئاسة نادي الجامعة

(المستقلة) فاز يونس محمود، نجم الكرة العراقية السابق، برئاسة الهيئة الإدارية لنادي الجامعة الرياضي. واقيمت الانتخابات مساء اليوم الإثنين بقاعة كلية التراث في العاصمة بغداد. يونس محمود كان المرشح الأوفر حظا للفوز بمنصب رئيس النادي، بعدما جمع أعلى عدد من الأصوات. وحصد يونس محمود 63 صوتا، يليه سميرة عبد الرسول بنفس العدد، ثم علي مسير […]
اخبار العراق

رئيس اركان الجيش يؤكد افتتاح منفذ عرعر الحدودي الأيام المقبلة

المستقلة / علي النصر الله / .. كشف رئيس اركان الجيش العراقي الفريق اول ركن عبد الامير رشيد يار الله ، عن قرب افتتاح منفذ عرعر الحدودي السعودي العراقي ، مؤكدا ضرورة تشديد الاجراءات الأمنية من اجل تأمين وحماية المنفذ والطريق المؤدي اليه . وقال يار الله في تصريح لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( […]
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مجلس النواب : يقاضي خبيرة اقتصادية بسبب تصريح حول رواتب اعضائه

المستقلة/- أعلن مجلس النواب  عن تحريك شكوى جزائية ضد الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم بسبب تصريح لها يتعلق برواتب أعضاء البرلمان ، مضيفا أن هذه الافتراءات لا اساس لها من الصحة وتمثل تشهيرا بمجلس النواب عبر وسائل الاعلام . وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين  إن “الدائرة القانونية في المجلس […]
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2 تريليون دولار إجمالي انفاق المسلمين على الأغذية والملابس الحلال في 2019

المستقلة/أمل نبيل/  بلغ إنفاق المسلمين على قطاعات الأغذية الحلال، والأزياء المحتشمة، والسياحة الحلال، والأدوية ومستحضرات التجميل الحلال، و الإعلام والترفيه الحلال بنحو 2.02 تريليون دولار في عام 2019، بمعدل نمو 3.2 ٪ مقارنة بعام 2018. ويتوقع أن ينكمش هذا الإنفاق بحوالي 8 ٪ خلال عام 2020، بسبب التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد–19”..بحسب تقرير […]
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تراجع أسعار الذهب بشكل طفيف

المستقلة/- انخفضت أسعار الذهب بنحو طفيف في التعاملات المبكرة ليوم الثلاثاء مع الإعلان عن وجود لقاح فعال لعلاج فيروس كورونا بنسبة 94.5٪. ويزيد الإقبال على الذهب في أوقات الأزمات الاقتصادية في حين يتراجع لصالح قطاعات استثمارية أخرى حال استقرار الاقتصاد وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.1٪ عند 1886.10 دولار للأوقية ، وتراجع سعر […]
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بعد تحول سياسات أردوغان..البنوك التركية ستحقق طفرة في أرباح 2021

المستقلة/أمل نبيل/ المقياس الرئيسي لأرباح البنوك التركية قد ينمو بشكل أسرع من التضخم العام المقبل للمرة الأولى منذ عام 2017 بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بالعودة إلى السياسات الاقتصادية الصديقة للسوق. وكان متوسط عائد رأس المال لـ 48 بنكاً في تركيا أقل من معدل التضخم، منذ أن تسببت أزمة العملة عام 2018 في […]
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جدول الامتحانات العامة لطلبة السادس الإعدادي ” كافة فروعه” للدور الثاني

تنشر المستقلة جدول الامتحانات العامة لطلبة السادس الإعدادي "كافة فروعه" للدور الثاني التكميلي
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طبيب سعودي يحذر من تناول مرق الخروف

المستقلة /- حذر طبيب سعودي من أن تناول حساء اللحم قد يتسبب في زيادة الإصابة بتصلب الشرايين. وفي تغريدة على حسابه في تويتر، قال الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات السعودي إن:” شرب مرق اللحم ( أو مرقة الخروف) هو خلاصة دهون اللحم (غذاء دهني دسم وثقيل) وغني بالدهون والاملاح لكنه لا يعالج تصلب […]
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4 علامات تدل على اختراق حسابك على انستجرام

المستقلة /- يعد اختراق حساب انستجرام الخاص بك هو واحدا من أسواء السيناريوهات التى قد تواجهها يوما، حيث يعتبر حساب انستجرام هو من أكثر الحسابات خصوصية على الإطلاق حيث يتضمن الصور والفيديوهات الشخصية الخاصة بالمستخدمين، وكذلك المواقع التى يرتادونها والتى من الممكن أن يتم استخدامها بطريقة سيئة. وبحسب موقع Gizmodo فإن هناك عددا كبيرا من […]
رياضية

يوفنتوس ينافس إنتر على نجم ميلان

(المستقلة) كشفت تقارير صحفية عن عدم توصل نادي ميلان لاتفاق مع التركي هاكان كالهانجولو، نجم وسط “الروسونيري”، بخصوص تمديد عقده. وبحسب صحيفة “توتو سبورت”، فإن ميلان لن يستسلم وسيحاول التوصل لاتفاق مع هاكان ووكيل أعماله، من أجل بقاء اللاعب في ميلان، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه منذ استئناف النشاط الرياضي في يونيو/حزيران الماضي. وأضافت […]
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العراق : يسجل 2390 إصابة جديدة بكورونا و42 وفاة خلال يوم واحد

المستقلة/- سجلت وزارة الصحة والبيئة 2390 إصابة جديدة بفيروس كورونا  42 حالة وفاة  خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين ان إجمالي الإصابات ارتفع  إلى 521542 حالات، وبلغ مجموع الوفيات 11712 ، كما سجلت الوزارة 2526 حالة شفاء جديدة ليصل إجمالي الحالات إلى 449565.  
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الملياردير ساويرس يبرم صفقة تضعه على عرش أكبر منتجي الذهب بالعالم

المستقلة /- قالت إنديفور للتعدين وتيرانجا للذهب  إن إنديفور التي تركز أنشطتها على غرب إفريقيا اتفقت على شراء شركة تيرانجا في صفقة ستسدد قيمتها بأسهم الشركة وستفرز أحد أكبر عشرة منتجين للذهب، والذي سيسعى لإدراج أسهمه في بورصة لندن. جاء ذلك بعد أسبوع من إعلان الشركتين عن إجرائهما محادثات. وسينتهي الأمر بتملك حملة أسهم إنديفور […]
اخبار العراق

المحكمة الاتحادية العليا توضح قراراتها التفسيرية بشأن اختصاصات السلطات في العراق

المستقلة..أوضحت المحكمة الاتحادية العليا قراراتها التفسيرية بشأن اختصاصات السلطات في العراق، مشيرة إلى عدم وجود نص يبيح انفصال أي من مكونات النظام الاتحادي، مؤكدة أصدراها العديد من الأحكام التي رسخت الحريات العامة. وذكرت المحكمة في بيان أن “مجلد المبادئ الدستورية والقانونية الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا لقراراتها وأحكامها بمناسبة مرور خمس عشرة عاماً على تأسيسها […]
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بالتفاصيل: جريمة مروعة تهز النجف الاشرف جنوب العراق

المستقلة /- كشفت مديرية شرطة محافظة النجف جنوب العراق، عن تفاصيل جريمة قتل غامضة لضحية قتل واحرق ووضع بخزان ماء في المحافظة. وقالت المديرية في بيان أمس الاثنين، إن “مكافحة اجرام النجف تلقت اخبارا بوجود جثة لاحد الاشخاص محترقة ومتفحمة بالكامل مجهولة الاسم والمعالم في ارض متروكه في منطقة حي الميلاد”. وأكدت حول ملابسات الحادث […]
اخبار العراق

وزيرة الهجرة تبحث مع السفير الامريكي سبل عودة النازحين

المستقلة ..بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر مجريات خطة طوارئ الوزارة في تشجيع الاسر النازحة في المخيمات على العودة طوعيا الى مناطقهم الاصلية وآلية دعمهم ماديا ومعنويا . وذكرت الوزيرة اثناء اللقاء ان ” الوزارة اطلعت على الكثير من المناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرغبة النازحين في […]
اخر الاخبار

العراقية شذى حسون تستفز جمهورها بهذا التصرف – فيديو

المستقلة /- أثارت الفنانة العراقية شذى حسون جدلاً واسعاً بين جمهورها إثر لجؤها مؤخراً إلى ارتداء الملابس الجريئة على غير عادتها. وظهرت شذى حسون بفيديو عبر “انستجرام” ، وهي ترتدي فستاناً أخضر قصير جداً أثارت إطلالة شذى غضب الجمهور الذي اتهمها باللجوء إلى التعري من أجل تصدر “التريند”، وجاء في أحد التعليقات: “لابسة من غير […]