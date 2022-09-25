انعقاد مؤتمر عن مساهمة الفن في تعزيز النزاهة والمسائلة والثقة

المستقلة/- ضمن مشروع مكافحة الفساد وبناء الثقة الممول من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة UNDP وبحضور شخصيات برلمانية، ومكتب رئيس الجمهورية، وممثل عن هيئة النزاهة الاتحادية وعدد من الدوائر الحكومية والمحامين والاساتذة الجامعيين والمنظمات العاملة في مجال مكافحة الفساد وممثل البرنامج الانمائي في العراق عقدت منظمة المنقذ لحقوق الإنسان مؤتمرها تحت عنوان ( الفن يساهم في تعزيز النزاهة والمسائلة والثقة)

و قدم اثناء المؤتمر بعض الأوراق من قبل ممثلي الجهات الحكومية تناولت اهمية دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتعزيز الشراكات مع الجهات الرقابة واهمية بناء تحول عمل المجتمع المدني الى مستويات اكثر فاعلية من حيث الاهمية والاثر.

كما تم استعراض عشر حالات توصل اليها الفريق الذي قامت المنظمة بتدريبه والمكون من مجموعة من الفنانين الشباب حيث عمل هذا الفريق على رصد عشر حالات لمشاريع متلكئة تم أنتاج أفلام قصيرة لكل هذه المشاريع بشكل مختصر لعرض هذه الحالات امام الجهات الرقابية والرأي العام بغية التحرك من اجل معرفة اسباب توقف هذه المشاريع التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وبعد انهاء العرض جرت مداخلات وحوارات مستفيضة حول الاسباب الفعلية لتلكؤ مثل هذه المشاريع وضرورة القيام بأجراءات جزائية بحق الشركات التي اخذت على عاتقها تنفيذ هذه المشاريع.

وتمخض المؤتمر عن عدة توصيات للعمل المجتمعي وكذلك بعض المبادرات التي سيتم العمل عليها وهي جزء من الحراك المدني لتعضيد جهود المؤسسات الحكومية بمكافحة الفساد ونشر قيم الشفافية.