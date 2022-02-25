انطلاق مهرجان “أبو غريب تبدع” بنسخته الأولى

المستقلة/- أنطلق بالعاصمة العراقية بغداد، عصر اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان “أبو غريب تبدع”، الذي يهدف لإشاعة ثقافة أكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية وتنميتها لدى الشباب.

وافتتح المهرجان الذي أقيم على قاعة منتدى شباب ابو غريب، بكلمات ترحيبية، وعزف لفرقة موسيقية تخللها معرض للأعمال اليدوية، والرسم، والنحت، وأناشيد، والشعر، لاقت تفاعلاً كبيراً من الحاضرين.

يسعى المهرجان، الذي يأتي ضمن مبادرة تجمع أبو غريب الثقافي، إلى إشاعة ثقافة، الإبداع، والرسم، والنحت، والشعر، وتشجيع الجمهور على التواصل مع العالم عبر المستجدات العلمية، والأدبية، والفنية.