انطلاق منصة “اليو-ريبورت” رسميا في العراق

المستقلة/- أطلقت وزارة الشباب والرياضة اليومن وبالاشتراك مع اليونيسف، منصة “يو-ريبورت”، وعي منصة لتبادل الرسائل الاجتماعية، بعد اطلاق في الأقليم، من قبل حكومة اقليم كوردستان عام 2019. وأصبحت هذه المنصة متاحة بفضل دعم حكومات ألمانيا، ونيوزلنده، والتشيك للمشاركة الرقمية للشباب في العراق.

في العراق، هناك ما يقارب من 50% من السكان ممن هم دون سن الثامنة عشر، و70% ممن هم دون الرابعة والعشرين من العمر. ولكنن بعد عقود من الصراعات، أهملت امكانات الشباب الى حد بعيد، ولم تلبى احتياجاتهم، مما أدى الى معدلات احباط واستياء عالية.

اليوم ثمة أكثر من 72000 شاب ممن التحقوا بمنصة “يو- ريبوت العراق” ممن يشاركون في الاستطلاعات ويتلقون معلومات منقذة للحياة، أو تساعد على تغيير الحياة. وبهذه الشراكة، تدعم اليونيسف وزارة الشباب والرياضة العراقية لزيادة عدد المشاركين في عملية اشراك الشباب في عموم انحاء البلد، ووفع مستوى قدرات المنصة لتكون اداة مستدامة للتعامل مع حاجات الشباب.

وقال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة، في كلمة بحفل الافتتاح ، مخاطباً أكثر من 50 شاباً: “الشباب هم قادة المستقبل وسيساعدون العراق على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وستساعدنا U-Report منصة يو-ريبورت (U-Report ) على التواصل بشكل أفضل مع الشباب والاستماع إلى احتياجاتهم “.

كما أعربت السيدة شيما سين غوبتا، ممثلة اليونيسف في العراق عن وجهة نظرها قائلة: “إن منصة يو-ريبورت هي أداة تمكين للشباب. أود أن أشجع شباب العراق على الانضمام إلى المنصة كأفضل طريقة لجعل اصواتهم مسموعة والتعبير عن آرائهم.”

هذا ويمكن للشباب الانضمام إلى المنصة من خلال عدة طرق ، بما في ذلك التلغرام و فايبر، وفيسبوك ماسنجر، وقريبا جدا سيكون الاشتراك ممكنا عبر الرسائل النصية هاتفية ، لضمان أن يتمكن الشباب من التعبير عن اصواتهم، بغض النظر عن خلفياتهم ومواقفهم.

حتى اليوم، عبّر شباب العراق عن آرائهم في قضايا عديدة، تتراوح من سبب هجرة الشباب من بلد إلى آخر، وركزوا على على تأثير جائحة كورونا (COVID-19)، مثل أثرها في العنف ضد الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتدار منصة “يو-ريبورت” من قبل لجنة توجيهية فيها تمثيل للشباب. وفضلا عن العمل كمراسلين في يو-ريبورت، يعمل الشباب ، جنبًا إلى جنب مع الأعضاء الآخرين في اللجنة التوجيهية ، على التأكد من أن أسئلة الاستطلاع التي يتم طرحها عبر منصة “يو-ريبورت” مناسبة وملائمة وذات نفع.

طيلة عقد من الزمن، سمحت منصة “يو-ريبورت” للشباب بأن يرفعوا اصواتهم ويشاركوا في القرارات التي تخصهم، وهي حاليا تربط ما بين أكثر من 18 مليون شابا في أكثر من 90 بلدا، وما زالت تتسع.

آلية عمل منصة “يو-ريبورت”

تسمح منصة “يو-ريبورت” للشباب بأن يتحدثوا عبر الرسائل القصيرة، وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل الفسيبوك، والفايبر والتلغرام، من خلال استطلاعات الرأي وخصائص التغذية الراجعة الموجهة – حول ما يجري في مجتمعاتهم. وتوفر منصة لرفع أصواتهم عبر وسائل الإعلام المحلية والوطنية، وتعمل كمصدر بيانات مستمد من الناس، وفي الوقت المناسب، وتقدمه لأصحاب المصلحة الرئيسيين، من مقدمي الخدمات وصنّاع القرار، بشأن القضايا التي تواجه المجتمعات. وتقوم المنصة بإعادة توجيه المعلومات المفيدة إلى مراسلي “يو-ريبورت” (المستخدمين الذين اشتركوا في يو-ريبورت)، بحيث يتم تمكينهم للعمل من أجل التغيير والتحسين في مناطقهم بأنفسهم.

بإدارة وقيادة من اليونيسف، أعدّت شراكات مع المنظمات غير الحكومية، ووزارة الشباب والرياضة، لرفع مستوى الوصول الحالي والمحتمل لدى الشباب وأفراد المجتمع البالغين في العراق، للوصول إلى المعلومات، والتعبير عن آرائهم حول القضايا الاجتماعية الرئيسية، وايصال تلك المعلومات بشكل واضح الى مقدمي الخدمات والحكومة وغيرها من أصحاب المصلحة الرئيسيين.

العمل على البيانات:

تستخدم منصة “يو-عراق” كأداة مكتبية كبيرة لدعم تدخلات برنامج اليونيسف في العراق في الوقت المناسب، لنشر المعلومات وتعزيز المشاركة ومراقبة تنفيذ االنشاطات. كما يسمح التكامل في البرامج، مثل استخدام منصة “يو-ريبورت” لدعم الحملة الشتوية لهذا العام، يسمح بالمشاركة المدنية المستمرة، واعداد المطالبات والمناشدات بين الشباب وأعضاء المجتمع لتعزيز المساءلة. ومن خلال مجموعة عمل “يو-ريبورت” (التي تتكون من نقاط محورية من كل قسم برنامج)، تستخدم أقسام البرنامج أيضا منصة “يو-عراق” للحصول على رؤى حول البرنامج وفحص نبض المعلومات التي يرومون نشرها أو استقطابها وتجميعها من الشباب.

تعتمد منصة “يو-ريبورت” على المتطوعين من المراسلين للقيام بدور فاعل وتقديم معلومات مهمة لصناع القرار حول القضايا التي تؤثر على مجتمعاتهم من خلال الاقتراع. كما أنها تعدّ أيضا أداة قيمة لمشاركة المعلومات من خلال تنبيهات الرسائل.

ومن أجل أن يصبح الشباب مراسلين لمنصة “يو-ريبورت” ما عليهم إلا تسجيل الدخول إلى حساباتهم على الفيسبوك، والبحث عن صفحة “يو-ريبورت العراق” (U-Report Iraq)، وفتح تطبيق الماسنجر messenger ، والنقر على زر “الانضمام” (JOIN). و عند الانضمام ، يمكن لمراسلي المنصة البدء في المشاركة في استطلاعات الرأي وإرسال التقارير.