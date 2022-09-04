انطلاق مناورات الأسد المتأهب في الاردن

 بمشاركة 27 دول عربية واجنبية

المستقلة/- أكدت القوات المسلحة الأردنية، أن حدود المملكة “مستقرة وتحت السيطرة”، وذلك بالتزامن مع انطلاق تمرين تشارك فيه 27 دولة عربية وأجنبية.

وسجل الأردن، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات تمرين الأسد المتأهب 2022، والتي تستمر حتى منتصف سبتمبر/أيلول الجاري.

ويقام تمرين الأسد المتأهب الحالي في عدة ميادين تدريبية مخصصة تابعة للقوات المسلحة الأردنية، بمشاركة 8 عربية، و17 صديقة (إضافة للولايات المتحدة، والأردن الدولة المستضيفة) “.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن مدير الإعلام العسكري مصطفى الحياري، قوله إن “الحدود الأردنية تحت السيطرة ومستقرة وتمارين محاكاة أمن الحدود سنوية”.

الحياري أكد أيضا أن “طبيعة التحديات التي تتواجد في الميدان تتطلب تحالفات من الدول جنبا إلى جنب للتصدي للتحديات كافة”.

ويشارك في تمرين الأسد المتأهب 2022 أكثر من 4 آلاف عسكري، إضافة إلى ألف مدني، حيث تحاكي التدريبات أمن الحدود بشكل مستمر.

ومضى مدير الإعلام العسكري الأردني في قوله: “لا علاقة لأي أزمة بالتمرين ونحن بصدد تطويره وتطوير المشاركة فيه”.

ولفت إلى أن “هناك فائدة كبيرة من تمارين الأسد المتأهب”.

وبجانب نخبة من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والوزارات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية يشارك عدد من الدول من مختلف دول العالم في التدريبات.

ويستضيف الأردن من العام 2011 تمرين “الأسد المتأهب”؛ حيث يقام في مختلف ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة، وعدد من مدارس ومراكز التدريب.

كما تشارك قوات من مختلف الأسلحة البرية والجوية والبحرية، إضافة إلى مشاركين من المؤسسات المعنية بإدارة الأزمات والوزارات والأجهزة الأمنية.

وجرت العادة أن تكون التمارين إما ثنائية بين الجيشين الأردني والأمريكي، أو مشتركة مع دول أخرى كما في النسخ السابقة.

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