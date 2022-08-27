انطلاق منافسات بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك بالكرة الطائرة

المستقلة/- حقق فريقا نادي الشارقة الرياضي للمرأة الإماراتي وأكاديمية فاطمة بنت مبارك الفوز في المباراتين الافتتاحيتين مع انطلاق فعاليات بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية للكرة الطائرة للسيدات يوم الجمعة في أبوظبي.

وضمن المباريات التي أقيمت في صالة جوجيتسو أرينا، تغلب نادي الشارقة الرياضي للمرأة على نادي سلوى الصباح الكويتي، بينما فاز فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك على نادي نورة السعودي في اليوم الأول من البطولة التي تشهد مشاركة ستة فريق، حيث تضم أيضاً نادي الوصل الإماراتي ونادي البحرين.

وفي المباراة الافتتاحية للبطولة، قدم نادي الشارقة الرياضي للمرأة عرضاً قوياً، حيث تمكنت لاعبات الفريق من العودة بعد التأخر في الشوط الثالث بنتيجة 5-0، ليحقق الفريق فوزاً قوياً على فريق سلوى الصباح الكويتي بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل 3-0 (25-14، 25-19، 26-24).

و أعربت نعيمة بنت عامر، مدرب فريق الشارقة، عن سعادتها وهي تشاهد فريقها يحقق الانتصار الأول ضمن البطولة، حيث قالت: “إن الفوز في هذه المباراة يعد أفضل بداية يمكن تتحقق في هذه البطولة. ورغم أنني شعرت أن الأداء كان من الممكن أن يكون أفضل، فأنا فخورة بالأداء الذي قدمته اللاعبات لأنها المباراة الأولى”.

وأضافت: “نظراً لأن البطولة تتيح فرصة جيدة لاكتساب الخبرة، فقد اخترت فريقاً شاباً لأنني أردت أن تتعرف اللاعبات على ضغوطات اللعب في البطولة لأن هذا سيساعدهن على تطوير أدائهن. ومع تقدم البطولة، سأشرك اللاعبات اللواتي يتمتعن بخبرة أكبر، لأنهن بالتأكيد يحظين بالأهمية ضمن الفريق، ويمكن لهن أن ينقلن الخبرة إلى اللاعبات الأصغر سناً”.

في المباراة الثانية، حقق فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك البداية المثالية ضمن المنافسات، حيث أنهى المباراة الأولى بالفوز بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد (25-18، 20-25، 25-23، 25-20) في مواجهة نادي نورة السعودي.

وقالت اللاعبة موزة الحمادي من فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك التي ساهمت في تحقيق الفوز: “نود أن نهدى هذا الفوز لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات. لقد كانت مباراة صعبة وكان علينا أن نكون في أفضل حال من أجل تحقيق الفوز، وقد تمكنا من ذلك بفضل الدعم الذي قدمته لنا أكاديمية فاطمة بنت مبارك وتشجيع عائلاتنا المستمر لنا”.

وأضافت: “سيمنحنا هذا الفوز الكثير من الثقة خلال بقية المباريات ضمن البطولة، ونأمل أن نحقق المزيد من النتائج الإيجابية”.

وكانت المباراتان قد شهدتا حضور الجمهور الذي ضم ممثلين عن الأندية المشاركة، والاتحادات الإماراتية، والأندية الرياضية، إضافة إلى الدكتورة سعاد محمد السويدي من جائزة خليفة التربوية.

ويأتي الهدف من تنظيم البطولة تأكيداً على مساعي أكاديمية فاطمة بنت مبارك لتطوير المواهب الرياضية على المستوى المحلي وتوفير الرعاية اللازمة لها، ومنحها الفرصة للمشاركة في المنافسات بانتظام، والتأكيد على أهمية أسلوب الحياة الصحي واللياقة البدنية.

وفي تعليق لها، قالت أمل العفيفي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: “باعتبار أن أكاديمية فاطمة بنت مبارك هي مؤسسة مكرسة لدعم الرياضة النسائية وتعزيز الأنشطة وتمكين النساء في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجي للكرة الطائرة للسيدات تعد حدثاً يعكس رؤيتنا لاستضافة الرياضات الإقليمية. ومن خلال توفير المنصة للإناث، فإن دورها لا يقتصر على توفير فرصة للمشاركة فقط، وإنما تسعى لوضع اللاعبات ضمن الاختبار في بيئة تنافسية.

واضافت كانت المباريات التي رأيناها اليوم على أعلى مستوى، ومن دواعي سروري أن نرى 72 لاعبة للكرة الطائرة من ستة فرق من مختلف أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي يشاركن في هذه النسخة الافتتاحية، حيث نأمل أن تساعد مشاركتهن في نمو الرياضة بالإضافة إلى إلهام جيل الشباب”.

تم تقسيم الفرق الستة إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة (أ) نادي سلوى الصباح، ونادي البحرين، ونادي نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بينما يتنافس في المجموعة (ب) كل من نادي الوصل ونادي نورة السعودي وفريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك.

تستمر منافسات كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة الطائرة للسيدات حتى 31 أغسطس، حيث تقام مباريات مرحلة المجموعات حتى يوم الأحد. وبعد يوم راحة، يتأهل فريقان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي يوم 30 أغسطس من أجل ضمان مكان في نهائي البطولة.