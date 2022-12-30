انطلاق فعاليات مؤتمر (  بغداد تترجم )دورة الكاتب والناقد جبرا ابراهيم  جبرا

المستقلة/- ضمن منهاج الوزارة للاحتفاء برواد الثقافة العراقية والعربية, انطلقت فعاليات مؤتمر ( بغداد تترجم )دورة الكاتب والناقد الكبير جبرا ابراهيم جبرا, الذي نظمته دار المأمون للترجمة والنشر على قاعة قرطبة في فندق المنصور ميليا ببغداد.

وقال الوكيل الاقدم لوزارة الثقافة, نوفل ابو رغيف في كلمة الافتتاح أن شعار(بغداد تترجم) يختزل دلالات مضيئة ويوجز العديد من المعاني الثقافية والمعرفية والعلمية ،

واضاف: كما أن اختيار شخصية جبرا ابراهيم جبرا يعكس ترجمة المؤسسة الثقافية الرسمية لقيمة الوفاء والانتماء لمسيرة المعرفة الانسانية في العراق وتؤشر عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين العراق وفلسطين في ظاهرة معرفية تستحق الدرس والأشادة، لتتصدر أسماء هؤلاء الرواد عناوين المؤتمرات الرصينة بمختلف الأنساق التي ابدع وتميز بها الراحل الكبير .

وأشاد ابورغيف بالدور الدؤوب الذي تسعى الى تحقيقه دار المأمون للترجمة والنشر لتحقيق قفزات نوعية من خلال هذه النشاطات وعشرات الإصدارات النوعية التي قدمتها في العامين الأخيرين لتعزيز المساحة الترجمية في المكتبة العربية .

و شارك في المؤتمر : رئيس المجمع العلمي العراقي محمد حسين ال ياسين و وكيل الوزارة قاسم السوداني والسفير الفلسطيني احمد عقل ومدير عام المخطوطات احمد العلياوي ونخبة الشخصيات الثقافية والأكاديمية.