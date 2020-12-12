انطلاق عملية “الوعد الصادق” لملاحقة المطلوبين ومصادرة السلاح المنفلت جنوب العراق

المستقلة /… اعلنت قيادة عمليات البصرة عن المباشرة بتنفيذ عملية “الوعد الصادق” المرحلة الثالثة الصفحة الرابعة لملاحقة المطلوبين ومصادرة السلاح المنفلت.

وقالت القيادة في بيان لها وتلقته ( المستقلة ) اليوم السبت ان” العملية على محورين الأول المحور الشمالي من خلال لمش أ ٣٦ ومديرية شرطة البصرة ولواء القوة الضاربة والوكالات الأمنية والاستخبارية وهيئة الحشد الشعبي لغرض مداهمة وتفتيش المناطق الشمالية في البصرة”.

واضاف البيان ان “المحور الثاني هو المحور الجنوني من خلال قيادة القوة البحرية وقيادة حرس الحدود المنطقة/٤ ولمغ قيادة عمليات البصرة والوكالات الأمنية والاستخبارية وهيئة الحشد الشعبي وأقسام مديرية شرطة البصرة لمداهمة وتفتيش المناطق الشمالية في البصرة”.

وتابع البيان ان “الغرض من العملية القاء القبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية في محافظة البصرة”.

من جهته قال قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، ان “النتائج الأولية تؤكد بأن القوات الأمنية في المحور الشمالي للعمليات تمكنت من إلقاء القبض على 13 مطلوبا للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض كما تمكنت القوة المداهمة من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع “.

وأشار قائد العمليات الى أن “المحور الجنوبي من العمليات تمكن من إعتقال ١٢ مطلوبا حسب مذكرات إلقاء القبض ومصادرة أسلحة خفيفة “.

واعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة القبض على 20 متهماً في محافظة البصرة.

وقالت الوكالة في بيان انه تم القبض على (٢٠) متهما مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة بضمنهم متهمين بترويج المواد المخدرة،واعتقال (٤) متسولين ومتجولين، وضبط (٢٤) عجلة مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية، و(١٦) دراجة نارية مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية.( النهاية)