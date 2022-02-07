انطلاق عملية الارادة الصلبة باشتراك قوات مركزية مع البيشمركة

صورة ارشيفية

المستقلة/-  شرعت القطعات المشتركة من القوات الاتحادية وقوات البيشمركة، اليوم الإثنين، بعملية ( الارادة الصلبة) على عدة محاور  شملت العديد من المناطق والجبال، لمطاردة عناصر عصابات داعش الإرهابية والمطلوبين وتطهير الأراضي من المخلفات الحربية.

وقالت خلية الإعلام الأمني أن العملية انطلقت بعد الاجتماعات والتفاهمات المشتركة بين القيادات العسكرية والامنية في المركز وإلاقليم، وبهدف سد الثغرات في المناطق الواقعة على الحدود الفاصلة بين قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة/ كركوك وقيادة عمليات نينوى من جهة وقطعات البيشمركة من جهة أخرى.

واشترك في هذه العملية قوات المقر المتقدم في كركوك / الفرقة الثامنة وقيادة عمليات نينوى / فرقة المشاة ١٤ وقوات البيشمركة / المحور الخامس والمحور السادس، وبإسناد من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.

وشملت تفتيش وتطهير منطقتي (سركران، وبلكانة). وقد حققت نتائجها المخطط لها ووصلت الى أهدافها .

وتعد هذه العملية من العمليات النوعية وفق الأسلوب الجديد الذي اتبعته قيادة العمليات المشتركة بالاشتراك مع قوات البيشمركة ، وتمكنت من الوصول الى مناطق لم تصلها من قبل.

وأكدت الخلية ان القوات الأمنية بجميع صنوفها عازمة على تحقيق أهدافها المرسومة وتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصره المنهزمة وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الكاظمي يوعز بتشكيل قيادة عمليات ميسان

اخر الاخبار

ماكرون يلتقي بوتين على أمل حلحلة الأزمة الأوكرانية

اخر الاخبار

أردوغان يخالف الخطط الأمريكية والغربية :

اخبار العراق

دواي : العشائر تمتلك اسلحة قد تفوق الأجهزة الامنية

اخبار العراق

مكافاة كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن جريمة اغتيال القاضي احمد فيصل

اخبار العراق

عالية نصيف: لا يوجد فراغ دستوري 

اخر الاخبار

السـياسـة بين الدهاء والذكاء

اخر الاخبار

السـياسـة بين الدهاء والذكاء

اخر الاخبار

ميسي ورونالدو بفريق واحد ما علاقة زيدان؟

اخبار الاردن

بورصة عمان تنهي تعاملاتها على انخفاض

اخر الاخبار

آخر كلمات الطفل ريان المغربي داخل البئر

اخر الاخبار

تفاصيل وفاة مواطن مصري بسبب خسارة منتخب بلاده

اخر الاخبار

🔴 بث مباشر : بدء مراسم تشييع جثمان الطفل ريان

اخر الاخبار

ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع

الاخبار

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يراقب جاهزية قطر لاستضافة كأس اسيا 2027

اخبار العراق

داعيا لتنويع مصادر البيع.. خبير يفسر أسباب تراجع إنتاج النفط في العراق

اخبار العراق

محلل : الصراع محتدم على رئاسة الجمهورية بين الاتحاد الوطني والديمقراطي