انطلاق عمليات حصاد الشلب في ميسان
المستقلة /علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية زراعة ميسان، الأربعاء، عن انطلاق عمليات حصاد محصول الشلب في المحافظة.
وقالت المديرية في بيان “ان عمليات الحصاد للموسم الحالي بدات قبل 3 ايام من قضاء الميمونة ضمن مناطق عمل شعبة زراعة الميمونة في منطقة الهدام والشذيرية.
واشارت الى ان زراعة الميمونة اكدت بأن المساحة المزروعة 3500 دونم ضمن قاطع الشعبة ، مبينة ان المساحة المحصودة 500 دونم لغاية 11\11\2020.
ولفتت المديرية الى إن المحصول يعد ذو نوعية جيدة (العنبر المحلي) ، مثنيا على دور مديرية الزراعة وماقدمته للفلاحين والمزارعين من خدمات وتسهيلات ومتابعة مستمرة من اجل انجاح الخطة واتمام عملية الحصاد كون المحصول من المحاصيل الاستراتيجية في البلد.
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