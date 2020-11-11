انطلاق عمليات حصاد الشلب في ميسان

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية زراعة ميسان، الأربعاء، عن انطلاق عمليات حصاد محصول الشلب في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان “ان عمليات الحصاد للموسم الحالي بدات قبل 3 ايام من قضاء الميمونة ضمن مناطق عمل شعبة زراعة الميمونة في منطقة الهدام والشذيرية.

واشارت الى ان زراعة الميمونة اكدت بأن المساحة المزروعة 3500 دونم ضمن قاطع الشعبة ، مبينة ان المساحة المحصودة 500 دونم لغاية 11\11\2020.

ولفتت المديرية الى إن المحصول يعد ذو نوعية جيدة (العنبر المحلي) ، مثنيا على دور مديرية الزراعة وماقدمته للفلاحين والمزارعين من خدمات وتسهيلات ومتابعة مستمرة من اجل انجاح الخطة واتمام عملية الحصاد كون المحصول من المحاصيل الاستراتيجية في البلد.