انطلاق عمليات حصاد الشلب في ميسان

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية زراعة ميسان، الأربعاء،  عن انطلاق  عمليات حصاد محصول الشلب في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان “ان عمليات الحصاد للموسم الحالي بدات قبل 3 ايام من قضاء الميمونة  ضمن مناطق عمل شعبة زراعة  الميمونة في منطقة الهدام والشذيرية.

واشارت الى ان  زراعة الميمونة اكدت بأن المساحة المزروعة 3500 دونم ضمن قاطع الشعبة ، مبينة ان المساحة المحصودة  500 دونم لغاية 11\11\2020.

ولفتت المديرية الى إن  المحصول يعد ذو نوعية جيدة (العنبر المحلي) ، مثنيا على دور مديرية الزراعة وماقدمته للفلاحين والمزارعين من خدمات وتسهيلات ومتابعة مستمرة من اجل انجاح الخطة واتمام عملية الحصاد كون المحصول من المحاصيل الاستراتيجية في البلد.

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