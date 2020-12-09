انطلاق عملية عسكرية واسعة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

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المستقلة / – اعلن القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، عن انطلاق عملسة عسكرية واسعة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.

وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء،ان” تشكيلات من الحشد الشعبي والجيش مدعومة بالطيران الحربي بدات عملية عسكرية واسعة النطاق من 3 محاور تمتد بين حوضي الميتة والبو جمعة قرب الحدود بين ديالى وصلاح الدين لكنها ضمن حدود الاخيرة لتعقب خلايا داعش الارهابي”.

واضاف التميمي،ان” تم تدمير 3 مضافات كبيرة لداعش حتى الان والعملية مستمرة في تنفيذ الاهداف المرسومة لها خاصة تمشيط التلال والوديات والقرى المهجورة وتفكيك العبوات الناسفة”.

وتعد الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين من المناطق التي تنتشر بها خلايا داعش وهي تشن بين فترة واخرى عمليات ضد القوات الامنية والحشد الشعبي”.

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