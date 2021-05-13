انطلاق حملة لمكافحة بساتين كربلاء من حشرة  الدوباس

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت مديرية زراعة كربلاء  ، اليوم الخميس ، انطلاق حملة جوية لمكافحة حشرة الدباس على بساتين النخيل في كربلاء باستخدام طائرات طيران الجيش .

وقال مدير زراعة كربلاء المهندس رزاق الطائي في تصريح لــــــ ( المستقلة ) إن “الحملة ستستمر لعدة ايام ، وسيتم مكافحة 48 الف دونم  في عموم المحافظة باستخدام مبيدات رصينة معتمدة لدى وزارة الزراعة “.

وأضاف إن “الحملة تجري بإشراف المهندسين المختصين في مجال المكافحة في قسم وقاية المزروعات ووحدات الوقاية في الشعب الزراعية التابعة لمديرية  زراعة كربلاء “.

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