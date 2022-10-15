انطلاق حملة التشجير الخريفية في ميسان بزراعة 6760 شتلة

 

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/..انطلقت، اليوم السبت، حملة التشجير الخريفية الموسمية يرعاية محافظ ميسان علي دواي.

وقال دواي تم وضع الاستعدادات اللازمة للحملة من خلال تهيئة كافة مستلزمات النجاح لها ، مشيرا الى إن هذه الحملات تساهم في رفع الوعي البيئي لدى المواطنين ولها انعكاسات إيجابية لخلق بيئة جميلة ومتنفس لهم وذلك بزيادة المساحات الخضراء وزراعتها بالإزهار والورود والشتلات دائمة الخضرة وتساهم في دعم التواصل المجتمعي والسلم الأهلي والعمل الجماعي والتعاون من أجل بناء وأعمار وتطوير المحافظة .

وبين أن الحملة تتضمن زراعة (6760) شجرة وشتلة متنوعة الأصناف دائمة الخضرة #وتضمنت (البونسيانا (500) – ددونيا (250) – أكاسيا مصري (1000) – سبحبح (250) – ورد الجمال (500) – ورد الصباح (250) – ياس صيني (250) – ياسمين هندي (100) – تفيشيا (250) – فرشة البطل (500) – البيزيا (500) – جهنمي (250) – مينا (110) – واشنطونيا (200) – دم العاشق (500) – كالبتوز (150) – دفلة (1200)) مشيرا الى ان الحملة تأتي دعماً_للمبادرة الوطنية الخاصة بدعم الطاقة والمياه وتقليل الانبعاثات ومحاربة التصحر ومن اجل زيادة المساحات الخضراء في عموم المحافظة .

واوضح ان الحملة ستشمل زراعة الجزرات الوسطية للشوارع والساحات الخضراء وإدامة الحدائق ألعامه والمتنزهات والحزام الأخضر واستحداث مناطق خضراء وحدائق جديدة .

ولفت دواي الى مشاركة دوائر المحافظة، و فريق المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثاث في ميسان، وعدد من المواطنين من مختلف شرائح المجتمع  في الحملة.

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