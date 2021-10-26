انطلاق تجربة جديدة للتربية على حقوق الانسان في مدارس ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..انطلقت من مدرسة نسيم ميسان الابتدائية-المديرية العامة لتربية ميسان الكائنة في مركز المحافظة حي الفنانين تجربة (نهج المدرسة بأكملها للتربية على حقوق الانسان)  ضمن برنامج بناء القدرات في التعليم الابتدائي والثانوي .

وقال المشرف احمد الشرع ان البرنامج سبقه عملية تدريب مكثف ويهدف الى ان تكون المدرسة بمفاصلها كافة معلمة على حقوق الانسان ونشر هذه الثقافة المهمة بين التلاميذ.

واشار الى ان المعلم هو من يقود هذا العملية من خلال الدروس التي يقدمها في الصف ولكل المواد.

وتضمن حفل الإعلان عن اطلاق التجربة العديد الفعاليات و الكلمات للحضور وتشكيل لجنة لحقوق الانسان في المدرسة حضر الحفل مدير الاشراف الاختصاص والتربوي ورئيس مكتب حقوق الانسان في المحافظة ونقيب المعلمين فرع ميسان.

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