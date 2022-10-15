انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

المستقلة/- انطلقت النسخة الثالثة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، مساء أمس الجمعة، بمشاركة العديد من نجوم السينما في المغرب والعالم العربي.

الحفل الذي احتضنه مركب محمد زفزاف، شهد حضور العديد من وجوه الفن والإعلام، بينهم الإعلامية أسمهان عمور وزوجها الإعلامي السابق بالإذاعة الوطنية “الحسين العمراني”، الفنانة “نبيلة معان”، “جليلة تلمساني”، هشام بهلول”، “غيثة بن حيون”، سارة بوعابد وغيرهم من الوجوه الشابة.

واختارت اللجنة المنظمة قص شريط حفل الافتتاح بالنشيد الوطني الذي أدته المغنية المغربية “إيمان تيفوري”، قبل أن تتناول مديرة المهرجان “فاطمة النوالي” الكلمة الترحيبية، التي عبرت من خلالها عن فخرها بنجاح الدورتين السابقتين، التي منحت المهرجان مكانة بين مهرجانات مغربية وعربية كبرى.

كما عبر عبد الصادق مرشد رئيس مقاطعة المعاريف عن مدى سعادته لاستضافة مركب الزفزاف لهذا الحدث السينمائي العربي الكبير، الذي يعتبر إضافة جديدة لهذا المركب المعروف بتاريخه وعراقته ووقوف الكبار على خشبته منذ إنشائه في نهاية الثمانينات.

حفل الافتتاح شهد أيضا، تكريم ثلاثة وجوه من صناع السينما في العالم العربي وهم المخرج المصري الكبير خيري بشارة رائد الواقعية الجديدة في السينما المصرية، والممثل المخضرم صاحب الأدوار الصعبة والمتنوعة المغربي محمد خويي، والمخرج رشيد مشهراوي أحد مؤسسي السينما الفلسطينية الجديدة .