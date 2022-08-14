انطلاق النسخة الاولى لمهرجان ”ظاهرة المجموعات” في الحي المحمدي بالمغرب

المستقلة/- شهدت سينما الميراج بالحي المحمدي، في المغرب الافتتاح الرسمي للنسخة الاولى من مهرجان ظاهرة المجموعات .

هذا المولود الجديد انضاف للمشهد الثقافي والفني بمقاطعة الحي المحمدي باعتبارها منبعا للثقافة والفن المغربي،ويعتبر رد اعتبار للحي المحمدي ولنوستالجيا الحي المحمدي ،(كما جاء على لسان يوسف الرخيص رئيس مقاطعة الحي المحمدي في كلمته الافتتاحية، التي شكر فيها السلطات المحلية والأمنية والمثقفين والمبدعين والموظفين والإعلاميين على دعمهم ومواكبتهم ، داعيا أن يكون هذا المهرجان انطلاقة حقيقية لاحتفال سنوي ، معتبرا هذا الكم الكبير من الحضور هو تعبير في حد ذاته عن شغف الجمهور بهذا اللون الموسيقي .

كما أعطى حضور محمد كليوين (رئيس مقاطعة الفداء) قيمة مضافة لبرنامج الحفل وقد شبه الحي المحمدي في كلمة له بالقلعة الثقافية والتاريخية، معتبرا هذا المهرجان بمثابة الاوكسجين والمتنفس الحقيقي لإرجاع الروح للفضاءات الثقافية.

وفي كلمة بالمناسبة أثنى مروان الراشدي (نائب رئيس المقاطعة ومدير المهرجان ) ، على جميع المساهمين في انطلاق هذه التظاهرة التي يراهن عليها كتقليد سنوي للترويج الثقافي للحي المحمدي وكمنتوج تتفرد به المنطقة.

وشهد المهرجان عروضا فنية رائعة لكل من مجموعتي “ناس الغيوان” و”تكادة” كما استمتع الحضور بعروض مسرحية ملحمية ميزتها روح الوطنية والتشبث بالتقاليد والاخلاق . وكذلك مشاهد تراثية تؤرخ لفن المجموعات وللشعر والكلمة الراقية التي ميزت فن المجموعات عبر نصف قرن من الزمن، في سفر عبر فضاءات الحي المحمدي(رموز ترابية تاريخية) وشخصيات الحي المحمدي، في نوستالجيا تنم عن زمن جميل و راق عاشه أبناء الحي المحمدي وترنو الى استعادته و استمراريته للأجيال الحالية و المستقبلية .

هذا وقد تميز حفل الافتتاح بحضور كبير لفعاليات المجتمع المدني وعشاق فن المجموعات. كما حضي بتغطية إعلامية متميزة.