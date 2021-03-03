انطلاق المرحلة الثانية من عمليات الوعد الصادق في البصرة

المستقلة /- سرى جياد/ اعلن قائد عمليات البصرة اللواء أكرم صدام مدنف انطلاق الصفحة الثانية من عمليات الوعد الصادق في البصرة.

وذكر مدنف ان الغاية من انطلاق العملية حصر السلاح بيد الدولة ومطاردة المطلوبين للقضاء والمتورطين بقضايا النزاعات العشائرية التي حصلت في شمال البصرة.

وأضاف أن قواتنا الأمنية مشغولة في الوقت الحاضر بعمليات فرض حظر التجول ولكن هذا لايعنيي التوقف عن إعتقال ومطاردة الخارجين على القانون خصوصا بعد النزاعات العشائرية الأخيرة ألتي شهدتها بعض المناطق ضمن قاطع المسؤولية