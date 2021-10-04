انطلاق الخطة الامنية الخاصة بحماية المراكز الانتخابية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء، اليوم الاثنين ، عن المباشرة بتنفيذ الخطة الامنية الخاصة بتأمين الحماية الكاملة لكل مراكز الانتخابات في عموم المحافظة .

وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “كل تشكيلات شرطة كربلاء باشرت بتنفيذ الخطة الامنية الخاصة بتأمين الحماية لكل مراكز الاقتراع للناخبين في عموم المحافظة للدورة البرلمانية المقبلة في العاشر من الشهر الجاري ، والصناديق التي سيتم حزنها ثم نقلها الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض فرز الأصوات “.

وأضاف إن “توزيع المهام الامنية لحماية مراكز الاقتراع ، جاءت بناءً على توجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي وقائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني “.