انطلاق الخطة الامنية الخاصة بحماية المراكز الانتخابية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء، اليوم الاثنين ، عن المباشرة بتنفيذ الخطة الامنية الخاصة بتأمين الحماية الكاملة لكل مراكز الانتخابات في عموم المحافظة .

وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “كل تشكيلات شرطة كربلاء باشرت بتنفيذ الخطة الامنية الخاصة بتأمين الحماية لكل مراكز الاقتراع للناخبين في عموم المحافظة  للدورة البرلمانية المقبلة في العاشر من الشهر الجاري ، والصناديق التي سيتم حزنها ثم نقلها الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض فرز الأصوات “.

وأضاف إن “توزيع المهام الامنية لحماية مراكز الاقتراع ، جاءت بناءً على توجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي وقائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الجواز الإماراتي يتصدر قائمة الجوازات العالمية

اخبار العراق

انطلاق الخطة الامنية الخاصة بحماية المراكز الانتخابية في كربلاء

اخر الاخبار

خطيرة للغاية.. لأول مرة رسالة سرية بين صدام وحافظ تنشر للعلن

اخر الاخبار

الديوان الملكي الاردني يصدر بيانا حول تسريبات “وثائق باندورا”

اخر الاخبار

القبض على متهمة مطلوبة بجريمة قتل ومتهم آخر بالاتجار بالبشر في بغداد

اخبار العراق

ايبرا تحتفي بيوم الاستقلال الوطني العراقي

اخبار العراق

وصول البعثات التنقيبية الاجنبية الى عدد من المحافظات

اخبار العراق

وصول البعثات التنقيبية الاجنبية الى عدد من المحافظات

اخبار العراق

اليوم الاثنين .. تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

اخبار العراق

النزاهة العراقية : ضبط أوامر إدارية مزورة وأسعار مضاعفة في معاملات شراء أدوية

اخبار العراق

المركزي العراقي : مبيعات العملة الصعبة في ايلول اكثر من 4 مليارات دولار

اخر الاخبار

خبير صيني يتوقع ظهور فيروس جديد

اخبار العراق

تقرير : الطالب العراقي ينفق في الدول العربية سنويا نحو 10 آلاف دولار

اخر الاخبار

الكوريتان تعيدان تشغيل خط الاتصال الساخن بينهما عبر الحدود

اخبار العراق

طقس العراق : انخفاض درجات الحرارة في معظم مناطق البلاد

اخر الاخبار

انتخاب فوميو كيشيدا رسمياً رئيسا جديدا للحكومة اليابانية

اخر الاخبار

بعد تسجيله هدفا رائعا.. ليفربول يحتفي بنجمه محمد صلاح