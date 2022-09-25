انطلاق الانتخابات الإيطالية .. وتوقعات بتقدم اليمين المتطرف

المستقلة/- صوت الإيطاليون، منذ صباح اليوم، لاختيار برلمان جديد في انتخابات يتوقع فيها فوز اليمين المتطرف.

ووقف الناخبون يقفون في صفوف انتظار أمام مراكز الاقتراع قبل أن تفتح ابوابها ، ويستمر التصويت حتى الساعة 21,00 ت. غ على أن تصدر بعد ذلك أولى استطلاعات الرأي.

ويشمل الحق بالتصويت أكثر من خمسين مليون إيطالي تم دعوتهم إلى صناديق الاقتراع الأحد لانتخاب برلمانهم وسط توقعات بأن يتصدر اليمين المتطرف النتائج ويتولّى رئاسة الحكومة في سابقة في هذا البلد.

وقال رئيس حزب “الرابطة” المناهض للمهاجرين ماتيو سالفيني للصحافيين أثناء توجهه للتصويت “ألعب لأفوز، لا لأشارك”، مؤكدا أن حزبه سيكون “على منصة الفائزين: الأول أو الثاني وفي أسوأ الأحوال الثالث”.

أضاف سالفيني الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في حكومة جوزيبي كونتي (2018-2019): “أتطلع إلى العودة من الغد إلى حكومة هذا البلد الاستثنائي”.

كما صوت في الصباح رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا وزعيم “الحزب الديموقراطي” (يسار الوسط) إنريكو ليتا.

وفي ظل توقعات تمنح حزب “فراتيلي ديتاليا” (إخوة إيطاليا) من الفاشيين الجدد حوالى ربع نوايا الأصوات بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، من المرجح أن تتولى زعيمته جورجيا ميلوني (45 عاما) رئاسة حكومة ائتلافية تكون الهيمنة فيها لليمين المتطرف على حساب اليمين التقليدي.

وسيشكل ذلك زلزالا حقيقيا في إيطاليا، إحدى الدول المؤسسة لأوروبا وثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو، إنما كذلك في الاتحاد الأوروبي الذي سيضطر إلى التعامل مع السياسيّة المقربة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وحذرت زعيمة الحزب خلال حملتها الانتخابية بأن “الكل قلق في أوروبا لرؤية ميلوني في الحكومة… انتهت الحفلة، وستبدأ إيطاليا بالدفاع عن مصالحها الوطنية”.

ونجحت ميلوني المعجبة سابقا بموسوليني والتي ترفع شعار “الله الوطن العائلة”، في جعل حزبها مقبولا كقوة سياسية وطرح المسائل التي تحاكي استياء مواطنيها وإحباطهم ببقائها في صفوف المعارضة في حين أيدت الأحزاب الأخرى حكومة الوحدة الوطنية بزعامة ماريو دراغي.

غير أن الأمور لم تُحسم بعد ولفتت إميليانا دو بلازيو أستاذة علم الاجتماع في جامعة لويس في روما إلى أنه “لا يمكن التكهن (بنتيجة) الانتخابات التي تحددها المشاعر واللحظة الأخيرة”، مشيرة لوكالة فرانس برس إلى دور الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد ويقدر عددهم بحوالى 20%، وإلى أهمية نسبة المشاركة.

وقد تنطوي الانتخابات على مفاجآت ولا سيما في جنوب البلاد، في ما يتعلق بنتائج “حركة خمس نجوم” المعارضة لمؤسسات الحكم والتي يُنسب إليها إقرار حدّ أدنى للأجور للأكثر فقرا.