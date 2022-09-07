انطلاق أعمال الاجتماع التحضيري للدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة في جدة

المستقلة/- انطلقت اليوم أعمال اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في محافظة جدة خلال الفترة 7 ــ 9 أيلول/سبتمبر 2022 تحت شعار “تنمية الشباب والرياضة لبناء أمة متضامنة”.

ويعقد الاجتماع الوزاري غدا برئاسة وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية، عبد العزيز بن تركي الفيصل، فيما يلقي الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه كلمة يسلط الضوء فيها على جهود المنظمة والأولوية القصوى لقضايا الشباب والرياضة وأهمية تفعيل مشاركتهم في تنمية مجتمعاتهم.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية للاجتماع التحضيري كل من ممثل جمهورية أذربيجان رئيس الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة، علي قاديروف، ووكيل شؤون الرياضة والشباب في وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية رئيس الدورة الخامسة للمؤتمر، عبد العزيز بن عبد الرحمن المسعد، والأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والأسرة في منظمة التعاون الإسلامي، طارق علي بخيت.

وفي كلمة الأمانة العامة، أشار السفير طارق بخيت إلى أن استضافة المملكة العربية السعودية لهذه الدورة بعد استضافتها الدورتين الأولى والثانية للمؤتمر في عامي 2005، و2014 تؤكد اهتمامها بدعم أنشطة منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك على اهتمامها بقضايا تنمية الشباب والرياضة في الدول الأعضاء، مؤكدا في الوقت ذاته أن انعقاد هذه الدورة في الوقت الذي بدأ العالم يتعافى من جائحة كورونا، يمثل التزام المنظمة بقضية النهوض بالشباب والرياضة في الدول الأعضاء وجهودها في دعم التعددية الثقافية والحوار بين الثقافات وبين الحضارات ونشر القيم الإسلامية من خلال الرياضة.

وأضاف أن الاجتماع فرصة لمناقشة القضايا المتعلقة بتنمية الشباب والرياضة بهدف بناء أمة قوامها التضامن، وبحث التحديات التي تعيق بناء قدرات الشباب وتنمية الرياضة في الدول الأعضاء، وبلورة السبل الكفيلة واقتراح الحلول والآليات المناسبة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال.

وأعرب الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والأسرة عن شكر الأمانة العامة لجميع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي النشطة في مجال الشباب والرياضة، وخاصة البنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ومنظمة تنمية المرأة، ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسريك)، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، ومنتدى التعاون الإسلامي للشباب، والاتحاد العالم للكشاف المسلم على جهودها في مجال تنمية الشباب والرياضة في الدول الأعضاء وجهودها في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورات السابقة للمؤتمر الوزاري للشباب والرياضة.

ويبحث الاجتماع وضع الشباب في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والأهمية التي توليها المنظمة وأجهزتها ومؤسساتها المعنية لتنمية الشباب والرياضة، والعمل من أجل تعزيز قدرات الشباب والنهوض بدوره في التنمية بهدف توفير ظروف الاستقرار والتقدم والازدهار ومحاربة الأفكار المتطرفة والعنيفة التي تدعو لها التنظيمات الإرهابية والتشجيع على الحوار والاعتدال والوسطية والتسامح واحترام الآخر. كما يناقش الاجتماع التزام الدول الأعضاء بتنفيذ استراتيجيتي المنظمة الاسترشاديتين للشباب ولتطوير الرياضة لتعزيز العمل الإسلامي المشترك في مجال الشباب والرياضة.