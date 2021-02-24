انضمام العراق الى مبادرة الدولة البطلة او المناصرة للميثاق العالمي للهجرة

المستقلة/- شاركت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو في المؤتمر الاقليمي لاستعراض الاتفاق العالمي من اجل الهجرة الامنة والمنظمة في المنطقة العربية والذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) والمنظمة الدولية للهجرة IOM) ) وجامعة الدول العربية عبر الدائرة الالكترونية.

وناقش المؤتمر الذي حضره ايضا وكيل الامين العام للامم المتحدة رولا دشتي، والامينة التنفيذية للجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية غرب آسيا فضلا عن المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة انطونيو فينوريتو، والامين العام لجامعة الامم المتحدة احمد ابو الغيط الى جانب ممثلين عن الدول العربية ، الميثاق العالمي للهجرة في المنطقة العربية من اجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والتركيز على التقدم المحرز من قبل الدول الاعضاء في تنفيذ اهداف الميثاق .

واعلنت جابرو في كلمتها التي القتها في المؤتمر ان العراق قرر الانضمام الى مبادرة الدولة البطلة او المناصرة للميثاق العالمي للهجرة الذي يسعى الى دعم حقوق وكرامة ورفاهية المهاجرين والعائدين ، قائلة ” اننا نتطلع الى مواصلة تطوير قدراتنا الوطنية في ادارة الهجرة بالتعاون مع شركائنا الدوليين لتعزيز ادارة وحوكمة الهجرة من اجل المنفعة الاجتماعية والاقتصادية للعراق مع الحفاظ على حقوق المهاجرين داخل وخارج البلاد ” .

واكدت دعم الوزارة بشكل مباشر لهدف الميثاق العالمي للهجرة من اجل تقليص الدوافع والعوامل الهيكلية السلبية التي تضطر الناس الى مغادرة بلادها الاصلية، اضافة الى بذل الجهود لتعزيز اليقين والقدرة على التنبؤ في اجراءات الهجرة من اجل الفحص والتقييم والاحالة المناسبين.

واستدركت بالقول ” اننا نعمل على توسيع قدرات التنسيق الحكومية على مستوى المحافظات وتطوير اجراءات التنفيذ الموحدة للاحالة ولاعادة الاندماج ” ، مؤكدة البدء قريبا بتجربة نظام احالة جديدة لدعم اعادة دمج المهاجرين العراقيين بدعم قائم على الاحتياجات الخاصة بكل عائد .

وحضر المؤتمر وزراء وممثلون عن الدول العربية بضمنها ( مصر ، الاردن ، اليمن ، لبنان ، الكويت ، قطر ، تونس ، صومال ، جزائر ، ليبيا ، موريتانيا ، المغرب وجزر القمر ) .