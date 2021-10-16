انشاء 133 مدرسة جديدة  في ذي قار

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..اعلنت ادارة محافظة ذي قار ، السبت ، عن احالة 133 مدرسة جديدة الى الشركات المتخصصة بقيمة 125 مليار دينار في اطار دعم القطاع التربوي .

وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المشاريع تتضمن انشاء 130 بناية مدرسية جديدة ، فضلا عن انشاء 3 ابنية لرياض الاطفال ، اضافة الى انشاء 53 جناحا اضافيا سعة 9 ، و 6 ، و 3 صفا لمدارس منشاة حاليا لتوسعتها لاستيعاب اكبر عدد من الطلبة والتلاميذ “.

وتابع ” تتضمن ايضا انشاء 20 مجموعة صحية متكاملة في عدد من مدارس المحافظة مع شبكات مياه الشرب والصرف وغيرها ، و اعادة العمل ب 60 بناية مدرسية متلكئة منذ سنوات “.