انسحاب “أكبر شخص في العالم” من مسيرة الشعلة الأولمبية

المستقلة/- قررت سيدة يابانية تبلغ من العمر 118 عاما، وهي أكبر شخص معمر في العالم، الأربعاء، عدم المشاركة في مسيرة شعلة أولمبياد طوكيو 2020، بسبب مخاوف من الجائحة.

وأضاف المسؤول في دار لرعاية المسنين، الذي تقيم فيه المعمرة، أن كاني تاناكا، التي دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، كانت واحدة من المسجلين الذين سيشاركون في مسيرة الشعلة بمدينة فوكوكا بجنوب اليابان، والتي تبدأ في 11 مايو/أيار.

وقال المسؤول من دار رعاية المسنين: “تلقينا رسالة بالبريد الإلكتروني من أسرتها تقول إنها ترغب في الانسحاب من مسيرة الشعلة، لأنها وأسرتها يشعرون بالقلق من انتشار الفيروس في دار المسنين”.

وتعرضت مسيرة الشعلة الأولمبية، التي بدأت في مارس، لانتكاسات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت اللجنة المنظمة لألمبياد طوكيو 2020 (المؤجلة لصيف هذا العام) يوم الأحد إن ستة أشخاص ساعدوا في مسيرة الشعلة جاءت نتيجة فحوصهم إيجابية (أي مصابون) لكوفيد-19 ، ليرتفع عدد الحالات المرتبطة بالحدث إلى ثماني.

وكان من المقرر أن يشارك بعض المشاهير في مسيرة الشعلة، لكنهم انسحبوا لأسباب تتعلق بالسلامة في خضم الجائحة.

وأعلنت اليابان الشهر الماضي حالة طوارئ مرتبطة بكوفيد-19 في مناطق مكتظة بالسكان، ومن بينها طوكيو وأوساكا، من أجل الحد من ارتفاع حالات العدوى.

وذكرت صحيفة يوميوري، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تدرس تمديد هذه الإجراءات.

 

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