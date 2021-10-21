انستغرام سيسمح بنشر الصور والمقاطع من الكمبيوتر والهواتف المحمولة

المستقلة/- كشف انستجرام، أنه سيسمح للمستخدمين أخيرًا بنشر الصور ومقاطع الفيديو من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، وكذلك من هواتفهم الذكية، وتم اختبار الميزة على مستخدمين محددين منذ يوليو، ولكن سيتم طرحها عالميًا اعتبارًا من الخميس 21 أكتوبر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، فإن أحد المستخدمين كان غرد: “سأقوم بنشر المزيد على انستجرام إذا كان بإمكاني القيام بذلك من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي.”

ويعد طرح التحميل على سطح المكتب مجرد واحدة من مجموعة الميزات الجديدة التي سيتم إصدارها على مدار الأيام القليلة المقبلة.

وتتضمن التحديثات المثيرة الأخرى طريقة للتعاون بسهولة أكبر مع الآخرين، وخيار استضافة جامعي التبرعات من ملف تعريف.

كما تم اختبار بعض الميزات على مجموعة من المستخدمين في أجزاء مختلفة من العالم، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشرها عالميًا لجميع المستخدمين.

وقال متحدث باسم انستجرام، “تعمل المنصة دائمًا على منح المبدعين طرقًا جديدة لرواية قصصهم والتواصل مع جماهيرهم والتعبير عن أنفسهم”.

ويتضمن أدوات وميزات جديدة داخل التطبيق من شأنها “مساعدة الأشخاص على نقل محتواهم إلى المستوى التالي والتواصل بشكل أفضل مع جماهيرهم”.

يمكن للمستخدمين مشاهدة خلاصتهم على سطح المكتب وإرسال رسائل مباشرة في العادى، لكنهم كانوا قادرين فقط على تحميل الصور ومقاطع الفيديو من تطبيق الهاتف الذكي.

ولكن من المهم ملاحظة أنه ستكون هناك بعض القيود على القدرة على التحميل على انستجرام من أجهزة سطح المكتب أو أجهزة الكمبيوتر المحمول، وتحديداً حول طول مقاطع الفيديو، مع تقييد المستخدمين بحد أقصى دقيقة واحدة لتحميل الفيديو.