انذار شركة التجهيزات الزراعية في  ميسان بسبب مخالفاتها البيئية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..انذرت مديرية بيئة ميسان الشركة العامة للتجهيزات الزراعية / فرع ميسان وذلك لعدم حصول على الموافقات البيئية.

وقالت المديرية في بيان ان الانذار جا، بعد ان اجرت الفرق البيئية الرقابية كشفا بيئيا على مخازن الشركة في نهر سعد لمعرفة مدى التزامها بالمحددات البيئية .

واضح ان كوادر شعبة مراقبة الكيمياويات وتقييم المواقع الملوثة في المديرية نظمت زيارة لمخازن التابعة لشركة العامة للتجهيزات الزراعية في ميسان في نهر سعد وبرفقة شرطة حماية البيئة حيث لاحظت وجود مخازن عدد اثنان وهي عبارة عن جملونات غير حاصلة على الموافقات البيئية للعمل

وأشار البيان الى توجيه انذار لهذه المخازن وفقا لصلاحيات المخولة من الوكيل الفني المخول بصلاحيات وزير البيئة وفق قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٩ استنادا لاحكام المادة (١١) منه والتي تنص ( تمنع الجهات ذات النشاطات المؤثرة على البيئة من ممارسة عملها دون استحصال موافقة وزارة البيئة ) .

ونوه الى ان المديرية الزمت الشركة العامة للتجهيزات الزراعية / فرع ميسان بضرورة ازالة المخالفة خلال عشرة ايام من خلال تقديم على الموافقات البيئية الرسمية وفقاً لاحكام قانون حماية وتحسين البيئة والتعليمات الصادرة من وزارة البيئة وبخلافه ستتخذ كافة الاجراءات القانونية بحقها بعد انتهاء المدة القانونية وعدم ازالة المخالفة .

من الجدير بالذكر ان مديرية بيئة ميسان قد انذرت العديد من الانشطة والمشاريع الصناعية والخدمية والمؤسسات الصحية وذلك لمخالفتها التعليمات البيئية المعمول بها وسعيا منها للحفاظ على الانسان وبيئته .