اندونيسيا تعثر على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

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المستقلة..قال وزير النقل الإندونيسي اليوم، الثلاثاء، إن أحد الصندوقين الأسودين التابعين للطائرة المنكوبة والتي سقطت في بحر جاوة بينما كانت تقل 62 شخصاً، عثر عليه.

وفي مؤتمر صحافي قال بودي كاريا سومادي للصحافيين إن الصندوق الذي يسجلّ بيانات الرحلة عثر عليه، ما من شأنه أن يسهل على المحققين عملية فهم أسباب الحادث الذي حدث بعد دقائق من إقلاع الطائرة.

وتحطمت طائرة ركاب من طراز بوينغ 737-500 كان على متنها 62 شخصاً في بحر جاوة إثر فقدان الاتصال بها دقائق بعد إقلاعها من مطار جاكرتا الدولي السبت الفائت.

وكانت الطائرة في متجهة في رحلة يفترض أن تستغرق 90 دقيقة من العاصمة جاكرتا إلى مدينة بونتياناك، عاصمة مقاطعة كليمنتان الغربية في جزيرة بورنيو الإندونيسية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019 قتل 189 شخصاً عندما تحطمت طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس تابعة لخطوط لايون الجوية، في بحر جاوة بعد 12 دقيقة على إقلاعها من جاكرتا في رحلة تستغرق ساعة.

وحادثة التحطم تلك ومن بعدها كارثة تحطم طائرة في إثيوبيا، تسببا في فرض غرامات على بوينغ بمقدار 2,5 مليار دولار، على خلفية اتهامات بأنها غشت الهيئات المنظمة التي كانت تشرف على الطراز ماكس-737.

وتم إيقاف طلعات هذه الطائرة بعد الكارثتين الداميتين غير أن السلطات الإندونيسية استمرت في تسيير طائرات بوينغ 737-500.

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