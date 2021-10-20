اندلاع نزاع عشائري جديد في ذي قار

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..اندلع ، مساء اليوم الاربعاء ، نزاع عشائري مسلح في ناحية الفضلية بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار .

وقال مصدر ان ” نزاعا مسلحا اندلع بين عشيرتين، في ناحية الفضلية، استخدمتا فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، اثر خلاف سابق دون ذكر الخسائر البشرية والمادية “.

وكانت محافظة ذي قار قد شهدت يومي ، الاثنين ، والثلاثاء ، نزاعين منفصلين احدهما في ناحية العكيكة ادى الى مقتل اربعة اشخاص ، واصابة سبعة اخرين بجروح بليغة ، وحرق منازل ومحال تجارية وعجلات ، فيما كان النزاع الثاني في قضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية ، دون تسجيل اي ضحايا بين المتنازعين .