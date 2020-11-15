انخفاض ملحوظ ..الاردن يسجل 2373 حالة اصابة بـ فايروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 2373 اصابة جديدة بالفيروس فيما سجلت 68 حالة وفاة جديدة ، ليرتفع معها اجمالي الوفيات بالمملكة منذ انتشار الوباء الى 1772 حالة.

كما اعلنت الصحة الأردنية في موجز صحفي عن تسجيل 2373 اصابة جديدة بالفيروس اليوم في البلاد، ليصل اجمالي الاصابات الى 143678 اصابة.

واشارت الى ان عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج بالمستشفيات بلغ 243 حالة فيما غادرت 188 بعد شفائها، موضحة ان إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج حاليا 2116 حالة منها 447 على أسرة العناية الحثيثة.