انخفاض مستمر لمبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة

المستقلة /… انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة بنسبة بلغت 58 في المئة لتصل الى 45 مليون دولار.

وقال مصدر مطلع للـ(المستقلة)… اليوم الاثنين أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضاً في مبيعاته بنسبة 58.18 بالمئة لتصل الى 45 مليوناً و655 الف دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي حيث بلغت المبيعات فيها 109 مليوناً و16 ألف دولار.

وذهبت جميع المشتريات البالغة 45 مليوناً و655 الف دولار، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم تتقدم المصارف بأي شراء للدولار بشكل نقدي. (النهاية)

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