انخفاض مستمر لسعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار

سعر صرف الدولار يرتفع من جديد ويطيح بالليرة التركية

المستقلة … شهدت الليرة التركية اليوم الاربعاء انخفاضاً جديداً بقيمتها امام الدولار الامريكي لتصل الى مستويات قياسية خلال العام الحالي وحتى خلال العشر سنوات الماضية.

حيث سجلت الليرة التركية سعر صرف 8.48 ليرة مقابل 1 دولار وهو ما يعني 848 ليرة مقابل كل 100 دولار امريكي وهذا الهبوط هو الاقوى لها لغاية الان.

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ومن المتوقع ان تستمر الليرة التركية بالهبوط اكثر امام قيمة الدولار خلال الفترة المقبلة و بحسب توقعات خبراء ومحللين اتراك فأنها قد تصل الى حاجز 1000 ليرة تركية مقابل 100 دولار امريكي وهو ما يعتبر الانخفاض الاقوى لها خلال السنوات الاخيرة.

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