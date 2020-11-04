انخفاض مخزون النفط في الولايات المتحدة

المستقلة /- هبطت مخزونات النفط في الولايات المتحدة الأمربكية بنحو 8 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتسجل 484.4 مليون خلال الأسبوع الماضي بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وكان من المتوقع ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 0.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

في حين ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بحوالي 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة نزول مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.6 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره مليوني برميل.