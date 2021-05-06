انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة

الدولار الامريكي

المستقلة /…. انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة يوم الخميس لتسجل 149 مليون دولار.

وذكر مصدر مطلع للـ(المستقلة) اليوم الخميس أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا بنسبة 10.78% في مبيعاته لتصل الى 149 مليونا و 814 الفاً و579 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء ، حيث بلغت المبيعات 167 مليونا و300 ألف دولار.

وذهبت المشتريات البالغة 136 مليونا و514 ألفاً و579 دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 13 مليونا و300 ألف دولار بشكل نقدي.

وتابع  أن 31 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و11 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، و5 شركة صرافة مشاركة.(النهاية)

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

العراق يعلن العمل على أسترداد (600) مليون يورو من اموال صدام في إيطاليا

اخبار العراق

مجلس الوزراء يعمم قرار حظر التجوال إلى جميع الجهات ويحدد المستثنين

رياضية

أرسنال يزاحم توتنهام على مدرب مخضرم

رياضية

جدول مباريات الجولة 32 من الدوري العراقي

رياضية

الشكوك تحيط بمشاركة أيمن حسين مع منتخب العراق

اخبار العراق

صورة القيادات الايرانية في الاعظمية تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

رياضية

جدول مباريات الجولة 31 من الدوري العراقي

رياضية

جدول مباريات الجولة 31 من الدوري العراقي

اخر الاخبار

النائب العام القطرى يأمر بالقبض على وزير المالية القطري لهذا السبب

اخر الاخبار

“أبو الغيط”: تهجير سكان حي “الشيخ جراح” بالقدس انتهاك لحقوق الإنسان

اخبار العراق

وزير العدل يؤكد اعتماد مجلس الوزراء للخطة الوطنية لحقوق ‏الانسان

اخبار الاردن

الأردن.. استقالة 3 مستشارين للملك عبدالله الثاني وتعيين مديرا جديدا لمكتبه

اخر الاخبار

الخرطوم.. العودة للتفاوض حول سد النهضة بالنهج السابق شراء للزمن

اخبار العراق

بعد أكثر من شهر على إغلاقها.. نفط ميسان تطالب  بفك الاعتصام وفتح أبوابها

اخبار مصر

وزير النقل المصرى يقيل نائب رئيس هيئة السكة الحديد بعد اسبوعين من تعيينه

اخبار العراق

الصحة النيابية تدعو لعرض استقالة وزير الصحة على مجلس النواب

اخر الاخبار

ليال عبود تقدم مفاجأة لجمهورها في عيد الفطر