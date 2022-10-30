انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاحد

المستقلة /- انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، بشكل طفيف في البورصة المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 146.500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146.400 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار.

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