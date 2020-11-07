انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

المستقلة /- شهدت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي انخفاضا طفيفا في اسواق البورصة الرئيسية و الاسواق المحلية صباح اليوم السبت (7 تشرين الثاني 2020).

وسجلت بورصة الكفاح 124.900 دينار مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت اسعار سعر صرف الدولار ليوم الخميس الماضي 125.100 دينار لكل 100 دولار.

اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فكانت:

سعر البيع: 125.500 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 124.500 دينار لكل 100 دولار.

وسجلت اسعار الصرف في محافظة البصرة 125.050 دينار لكل 100 دولار.

فيما سجلت اسعار الصرف في محافظة اربيل 125.250 دينار لكل 100 دولار.