انخفاض طفيف على اسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

المستقلة /-  انخفضت أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل، بعد افتتاحها امس الاثنين، في حين ارتفعت خامي برنت والامريكي لاكثر من 1%.

وانخفض نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 66.78 دولارا للبرميل بمقدار 0.05 دولار وبنسبة 0.07% عن يوم الخميس الماضي، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 63.95 دولارا للبرميل بارتفاع  بلغ نسبته 0.87%.

وسجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 66.17 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 65.47 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 65.49 دولارا للبرميل، ، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 65.17 دولارا، وجيراسول الانغولي 65.78 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية  ارتفعت هذا اليوم ليصل خام برنت 67.73 دولارا، وخام غرب تكساس الأمريكي على 64.14 دولارا .

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