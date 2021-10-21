انخفاض طفيف باسعار النفط بعد حملة جني للارباح

المستقلة/- انخفضت أسعار النفط يوم الخميس، لتقلص المكاسب السابقة، حيث جنى بعض المستثمرين أرباحًا من الارتفاع الأخير في حين دعم الطلب القوي في الولايات المتحدة والتحول إلى وقود النفط من الفحم والغاز وسط ارتفاع الأسعار معنويات السوق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتًا، أو 0.22٪، إلى 85.63 دولارًا للبرميل في الساعة 2555 بتوقيت جرينتش، عاكسة المكاسب السابقة التي أوصلت الخام القياسي إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018، وارتفع بنسبة 0.9٪ في اليوم السابق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر ديسمبر 5 سنتات أو 0.03٪ إلى 83.39 دولارا للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط الخام مع شح المعروض، مع الحفاظ على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) زيادة بطيئة في العرض بدلاً من التدخل لإضافة المزيد من البراميل إلى السوق.

وسجلت أسواق النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات في وقت سابق من الأسبوع مدعومة أيضًا بأزمة الفحم والغاز العالمية، مما أدى إلى التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتوليد الطاقة.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 431 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر تشرين الأول إلى 426.5 مليون برميل .

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين الأمريكية (USOILG = ECI) تراجعت 5.4 مليون برميل إلى 217.7 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2019، بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير إلى مستويات لم تشهدها منذ أبريل 2020.

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